SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem matou a ex-mulher e se matou na sequência, em Diadema, na Grande São Paulo, na noite de sábado (6).
O casal, que tinha um filho, estava separado havia dois meses.
A Polícia Militar foi acionada após gritos de socorro. O caso ocorreu na rua Yayá, no bairro Canhema, por volta das 22h15.
João Victor de Lima Fernandes, 31, arrombou a porta do apartamento de Milena de Silva Lima, 27, e a atacou com diversos golpes de faca, segundo a polícia.
Um vizinho escutou os pedidos de socorro e acionou a PM. Quando a equipe chegou ao local, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), encontrou a vítima e o agressor mortos.
Milena tinha diversas marcas de perfuração, principalmente no tórax e pescoço.
O local foi periciado e a faca foi apreendida. O caso foi registrado como feminicídio e suicídio no 3° Distrito Policial do município.