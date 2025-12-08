De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o dia de provas ocorreu de forma tranquila e sem qualquer registro de intercorrências. A operação envolveu atuação conjunta de diversos órgãos federais e estaduais no monitoramento, em Brasília, do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional.

Dos mais de 42 mil inscritos para a prova discursiva, 8.500 não compareceram - abstenção de 20%, percentual considerado dentro do esperado para concursos em duas etapas e menor do que o verificado na primeira fase.

As maiores abstenções foram registradas no Acre (27%), Amazonas (26%), Espírito Santo (26%), em Rondônia (26%) e Santa Catarina (26%). Os estados com o menor nível de abstenção foram o Distrito Federal (15%), Piauí (17%) e Rio Grande do Sul (17%).

CNPU | CNU 2025 | Concurso Nacional Unificad