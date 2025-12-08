SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem é procurado sob suspeita de matar os pais da ex-mulher, em Campinas, no interior de São Paulo, além de atirar no irmão e no filho dela, um menino de 10 anos, que está em estado grave.

O suspeito, identificado como Jeferson Silva Amorim, 27, já havia sido condenado por matar o namorado da ex em 2018, e teria agido por vingança. A criança é filha do homem assassinado.

Procurado, o advogado de Jeferson não respondeu até a publicação desta reportagem.

O caso ocorreu na noite de sábado (6), na rua Dois, no bairro Cidade Singer.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 21h30, Jeferson chegou ao local em um moto que era pilotada pela sua atual namorada, uma jovem de 23 anos. Ele teria entrado no imóvel e feito diversos disparos.

Maria de Lourdes Sobrinho, 56, e Salvador Ferreira dos Santos, 76, morreram no local. Eles eram pais de Larissa Ferreira dos Santos, 26, ex-mulher de Jeferson.

Ele ainda atirou contra Igor Ferreira dos Santos, 19, irmão de Larissa, e contra um menino de 10 anos, filho da ex-mulher.

Igor foi atingido na região do tórax, socorrido e se recupera. Já a criança foi baleada no ombro e no rosto e está com uma bala alojada na cabeça. O menino está internado no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, onde passou por cirurgias e segue em estado grave.

Larissa não estava na casa na hora do ataque. Ela relatou, segundo o registro policial, que, em 2018, quando já estavam separados, Jeferson matou o namorado dela. De acordo com o depoimento, pouco antes do julgamento, ele teria feito ameaças e dito que se vingaria dela em caso de condenação.

Jeferson foi sentenciado a 15 anos de reclusão por homicídio qualificado e já era considerado foragido.

O caso foi registrado no 2° DP de Campinas como feminicídio, homicídio e tentativa de homicídio. A Polícia Civil faz buscas para tentar localizar e prender os suspeitos.