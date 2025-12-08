SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A USP (Universidade de São Paulo) teve sua infraestrutura afetada pela chuva que atingiu a capital paulista na tarde desta segunda-feira (8). Foram registrados desabamentos e vidros quebrados.

Parte do forro do teto da administração da FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) cedeu. Ninguém foi atingido.

Já na FEA (Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária), placas do forro do saguão foram danificadas e vidros da fachada, quebrados. Não houve feridos. As aulas ocorrem normalmente, e os estudantes foram orientados a evitar o local.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta severo de temporal na capital paulista e cidades da região metropolitana após o registro de raios, ventos fortes e granizo no início da tarde desta segunda.

O alerta recomenda que as pessoas procurem lugar seguro para se abrigar. Segundo o órgão, as condições de tempo mais severas ocorrem por causa da formação de um ciclone extratropical no sul do Brasil.

"Esse sistema deve influenciar diretamente o clima em São Paulo, trazendo chuva volumosa, rajadas de vento muito fortes e possibilidade de queda de raios e granizo em todas as regiões do estado", diz. Essas condições devem seguir até quinta-feira (11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, das 11h às 17h02, a corporação recebeu 34 chamados para quedas de árvores, 15 para enchentes e um para desabamento. Não há informação de vítimas.