RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um empresário morreu nesta segunda-feira (8) depois de ser atingido a tiros na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. Marcos Vinícius Portugal Santos foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, no início da manhã, Santos conduzia um Honda Civic pela avenida Ayrton Senna, uma das mais movimentadas da região, quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Testemunhas relataram que o garupa sacou uma arma e efetuou diversos disparos contra o carro. Os criminosos fugiram em seguida, sem levar nada.

A vítima foi atingida por tiros no abdômen, no peito, no queixo e no braço direito.

No veículo também estavam o filho do empresário, de 18 anos, que sofreu um ferimento de raspão no braço, e uma jovem de 20 anos, que não ficou machucada. Eles voltavam de uma festa em uma boate na Gávea, na zona sul, e seguia para casa quando ocorreu o ataque.

A ocorrência foi inicialmente registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca) e encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital, que conduz a investigação. Segundo a Polícia Civil, agentes tentam localizar imagens de câmeras de segurança da região e seguem ouvindo testemunhas para identificar os autores.

A polícia informou que o empresário tinha registros de anotações criminais por roubo, lesão corporal e contravenções.

O advogado Thiago Sgarbi, que representa Santos, porém, afirma que nenhuma dessas anotações corresponde a condenações definitivas. Em nota, a defesa declarou que tais registros "não podem ser usados para desqualificar sua imagem", e ressaltou que o empresário "era vítima dos fatos e merece ter sua memória tratada com responsabilidade".

Santos era fundador da Fly Executivos, empresa especializada em administração, compra, venda e táxi aéreo de aeronaves, e atuava também no setor comercial da gravadora Nadamal. Carioca, vivia atualmente em Curitiba.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, no centro do Rio. Não há informações sobre o sepultamento.