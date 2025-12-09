SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A poucos dias da segunda fase da Fuvest, candidatos intensificam a preparação para enfrentar dois dias de provas dissertativas, no domingo (14) e na segunda (15). Ao todo, 30.787 estudantes participarão da última etapa do processo seletivo, que exige domínio de conteúdo, clareza na escrita e atenção nas respostas.

Para ajudar os candidatos, especialistas ouvidos pela Folha de S.Paulo elegem alguns tópicos importantes para a segunda fase do vestibular da USP.

A primeira fase vale 100 pontos, e a segunda fase, dividida em dois dias, vale outros 200.

No primeiro dia, a redação conta 50 pontos e as dez questões de língua portuguesa, literatura e gramática valem, juntas, 50 pontos.

Já o segundo é composto por 12 questões específicas, que valem cinco pontos cada, totalizando 60 pontos. A nota final é definida por uma regra de três. Assim, um candidato consegue 50 pontos, teria o seguinte cálculo: 50 X 100/60.

ESTRUTURA DA PROVA

Entender a estrutura da prova é o primeiro passo para um bom desempenho. Viktor Lemos, diretor do Curso Anglo, explica que o primeiro dia da Fuvest vai cobrar do candidato habilidade e competência de interpretar diferentes gêneros textuais.

"A prova é muito exigente nessa mensuração da interpretação de texto do candidato e também o que ele domina na gramática, mas não naquele modelo de memorização. É uma gramática aplicada à interpretação, ao cotidiano", explica o diretor.

O diretor Marco Xavier, do colégio Leonardo da Vinci, que faz parte da Inspira Rede de Educadores, conta que refazer provas de edições anteriores ajuda o estudante a reforçar os conhecimentos estudados nos últimos meses.

Para treinar as respostas discursivas, Xavier sugere que o candidato simule o espaço real da prova, com meia folha A4 para cada item, dividida entre parte A e B. "É muito importante treinar a caligrafia, porque o caderno não tem linhas."

Para os estudantes que costumam escrever com letras grandes, o diretor explica que eles devem ajustar o tamanho e, se necessário, levar uma régua transparente ?que é permitida pela banca? para manter o texto alinhado.

GESTÃO DE TEMPO

Na segunda fase da Fuvest, os participantes terão quatro horas nos dois dias de provas. Isso significa que os candidatos terão mais tempo para fazer as questões discursivas, mas isso não é garantia de "tempo infinito".

No primeiro dia, os especialistas aconselham que o estudante separe a prova em dois momentos. O primeiro para fazer a redação, com o tempo em torno de uma hora e meia a duas horas de duração. No segundo momento, para os itens discursivos.

O ideal é que o participante também treine o tempo de resposta, usando questões anteriores do vestibular. Além de cronometrar o tempo gasto, o estudante consegue avaliar o que é preciso melhorar.

"Naquele espaço de uma meia folha A4, o estudante pode treinar cada resposta. [...] Isso é para que ele treine a organização da resposta. As questões da segunda fase pedem uma organização muito boa do aluno em relação à clareza, à organização da resposta e à assertividade", afirma Xavier.

ATENÇÃO AO COMANDO DA QUESTÃO

Tanto no primeiro quanto no segundo dia, as questões discursivas da Fuvest são compostas geralmente por dois comandos. Isso significa que o item cita, por exemplo, dois verbos, como "explique e compare", "cite e explique" e outros.

"Às vezes, o candidato só faz uma delas, então ele tem que estar muito atento ao comando da questão, isso é muito importante", explica Viktor Lemos, do Anglo. "Na segunda fase não dá para o aluno escolher temas, ele tem que ter um conhecimento abrangente de todas as disciplinas."

Além de respeitar o que é solicitado pelo comando, o diretor do Curso Anglo também ressalta a importância de não fugir do tema da questão. "O que é pecar pelo excesso? O estudante vai lá e começa a colocar um monte de coisa que não está no comando. Com isso, ele será descontado em nota."

"Quando o aluno enrola ou escreve muita coisa a mais, o examinador vai entender que esse aluno tem uma dificuldade com a língua portuguesa", complementa Marco Xavier, do colégio Leonardo da Vinci.

Para ajudar a não fugir do tema proposto no comando do item, Xavier dá algumas dicas para que o estudante não perca pontos na prova. "Leia o enunciado, circule o comando da questão, esquematize, compare, sinalize e justifique. Assim, o candidato deve ir direto ao ponto."

CALENDÁRIO VESTIBULAR FUVEST 2026

- 2ª Fase: 14 e 15 de dezembro

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h

- Provas de competências específicas de música: 9 e 12 de dezembro

- Provas de competências específicas de artes visuais: 11 de dezembro

- Prova de competências específicas de artes cênicas: 5 e 9 de dezembro

- Primeira chamada: 23 de janeiro de 2026