SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A formação de um ciclone extratropical na região Sul do país deixa o estado de São Paulo com previsão de temporal a partir desta terça-feira (9) até, pelo menos, na quinta (11).

Por isso, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta nesta segunda (8) indicando chuvas muito intensas com grandes acumulados e também fortes rajadas de vento que podem atingir até os 90 km/h, principalmente, nos municípios da faixa leste do estado, que inclui a Grande São Paulo, a capital, todo o litoral paulista e o Vale do Paraíba, Campinas, Sorocaba e a Serra da Mantiqueira. Inclusive, nessas regiões, os acumulados de chuva também serão altos.

"Na terça (9), o destaque fica para as chuvas, que virão em formas de temporais. Já na quarta (10), o destaque fica para os ventos. As rajadas podem chegar até os 90 km/h. Ventos desta intensidade podem derrubar árvores, destelhar imóveis e derrubar estruturas metálicas frágeis", afirma o tenente Maxwel.

"Em hipótese alguma, atravesse ruas alagadas ou com enxurradas. Isso é muito perigoso e você pode acabar sendo arrastado. Para quem mora em áreas de risco, cuidado. Esteja atento aos sinais dos deslizamentos de terra. E em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil, no telefone 199, ou para o Corpo de Bombeiros, pelo 193", completou.

Com esse cenário, as temperaturas devem diminuir na maior parte da região. Na capital, a Climatempo prevê que o dia deve ter uma pequena variação térmica, com a máxima podendo chegar aos 23°C, enquanto a mínima fica na casa dos 20°C.

A Climatempo também fez um mapa mostrando as áreas de maior risco de tempestade nesta terça, uma vez que algumas devem receber um volume de chuva maior do que outras.

As áreas em roxo devem receber os maiores volumes de chuva no decorrer do dia, que podem alcançar acumulados de 50 mm a 100 mm até o final do dia. Nesta região está a parte norte da Grande São Paulo, o Vale do Ribeira, a região de Sorocaba, de Itapetininga, Avaré, Ourinhos, Bauru, Piracicaba, Campinas, Bragança Paulista, Serra da Mantiqueira, São Carlos, Mococa, Ribeirão Preto em Franca.

Nas áreas em vermelho, que inclui a maior parte da Grande São Paulo, o litoral paulista, o Vale do Paraíba, a região de São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Araçatuba.

Durante o período do alerta, os acumulados de chuva atingirão os seguintes níveis, segundo a Defesa Civil:

- Muito alto: Serra da Mantiqueira

- Alto: Vale do Ribeira, regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba; litoral norte e Baixada Santista; regiões de São José dos Campos, Presidente Prudente, Marília, Bauru e Araraquara; e região metropolitana da capital

- Médio: Regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Franca, Barretos e Ribeirão Preto

Devido a esse cenário que pode provocar muitos problemas nas áreas metropolitanas, a Defesa Civil estadual anunciou que ativará o gabinete de crise durante o período mais crítico do alerta. A partir das 8h desta terça, as lideranças das concessionárias de energia, Corpo de Bombeiros, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Fundo Social do Estado de SP, Sabesp, Artesp e Arsesp estarão reunidas no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil, no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul da capital.