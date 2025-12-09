O estudo foi realizado em maio deste ano junto a 1.803 pessoas, sendo 1.501 conhecedoras de, pelo menos, um dos cinco projetos da Rede Biomar e um grupo de controle, formado por 302 pessoas não conhecedoras de nenhuma das atividades da rede. Os entrevistados são residentes em municípios costeiros e foram selecionados de forma aleatória.

Os dados apurados indicam que os projetos de longa duração com, pelo menos, duas décadas de atuação, elevam a percepção das pessoas sobre sua conexão com o oceano em mais de 10%, atingindo 20% em alguns casos. Os resultados reforçam que investimentos contínuos em educação ambiental e sensibilização comunitária têm efeito direto e duradouro no comportamento social e ambiental dos indivíduos.

Impacto

Outros números indicam que a percepção de como o oceano impacta a vida das pessoas é 11% maior entre os que conhecem projetos da Rede Biomar; 88% das pessoas que conhecem os projetos afirmam buscar informações sobre o oceano, número 23% maior do que o grupo sem contato com as iniciativas; 87% dos entrevistados disseram se sentir motivados a contribuir com a conservação, enquanto no grupo controle foram apenas 13%.

Além disso, 82% dos consultados mostraram-se dispostos a mudar hábitos pelo bem do oceano, sendo que 47% se declaram extremamente dispostos, o que significa quase o dobro do grupo controle. Mais de 90% dos entrevistados ligados à Rede Biomar afirmam estar dispostos a agir como agentes de mudança ou de divulgação dos projetos de conservação marinha, 12% acima do grupo controle.

Planejamento estratégico

A pesquisa faz parte do planejamento estratégico da Rede Biomar para a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas (ONU), que se estenderá até 2030.

Um dos eixos desse planejamento é a conscientização, ou seja, promover o aumento da conscientização das pessoas sobre a importância da conservação marinha e como a gente pode mudar o comportamento das pessoas nesse sentido, disse à Agência Brasil a fundadora do Projeto Albatroz, integrante da Rede Biomar, Tatiana Neves.

Para apurar se o planejamento estava sendo eficaz, a Rede Biomar fez parceria com o Programa Maré de Ciência, visando entender o impacto das ações sobre o público. Ela foi uma pesquisa bastante pioneira, disse Tatiana.

Acrescentou que para a gente [o levantamento] foi muito importante porque não só nos mostra como estamos impactando, como também nos orienta sobre as estratégias que devemos adotar para aprimorar as nossas ações para alcançar esse objetivo. Então, para nós foi um divisor de águas.