SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A passagem de um ciclone extratropical causou danos em ao menos 60 casas em Flores da Cunha, na serra gaúcha, no final da tarde desta segunda-feira (8). Na área urbana, o ciclone derrubou 20 parreiras e provocou estragos no refeitório de uma escola e no hospital municipal. Na entrada da cidade, o boneco gigante do Papai Noel tombou. Não há registros de feridos.

Na área rural, o local mais afetado foi o Travessão Alfredo Chaves, com estragos em uma quadra de esportes da comunidade e no telhado da capela São João Batista. Três vinícolas foram atingidas. Em uma delas, a Terrasul, a tempestade derrubou telhado, paredes e tanques metálicos vazios usados para a produção de vinho.

Segundo a Defesa Civil, cinco mil moradores estão sem energia elétrica na cidade de 30 mil habitantes. Um gabinete de crise foi criado para socorrer a população, inclusive com a distribuição de lonas.

O grupo reúne bombeiros, prefeitura, Brigada Militar e a Defesa Civil. As lonas são distribuídas na sede da Guarda Civil Municipal ?rua Anúncio Curra, 2784, bairro União.

Equipes das secretarias de Agricultura e de Obras trabalham na desobstrução de estradas e, no momento, não há pontos de bloqueio no município.

"Tem muita rede elétrica no chão", diz o prefeito César Ulian (PP), em aviso de alerta para a população evitar circular pela cidade. "Quem está em segurança, fique em suas casas".

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul avisa sobre a possibilidade de novos temporais nesta terça (9).

