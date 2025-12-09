A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) divulgou o calendário oficial dos ensaios técnicos para o Rio Carnaval 2026, na Marquês de Sapucaí. Cada escola do Grupo Especial fará dois ensaios no Sambódromo, em estrutura idêntica à dos desfiles oficiais, com luz, som e operação de pista em pleno funcionamento.

Como grande novidade deste ano, os desfiles mirins vão abrir, pela primeira vez, a programação dos ensaios técnicos do Grupo Especial, em três datas diferentes, reforçando o papel dessas escolas na formação de novos sambistas e na renovação do carnaval carioca.

Os ensaios começam no dia 30 de janeiro e seguem até 8 de fevereiro, sempre às sextas, sábados e domingos, reunindo as agremiações do Grupo Especial em treinos abertos ao público, que já poderá sentir o clima do que será apresentado no Carnaval 2026.

Calendário dos ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí:

Sexta-feira 30/1

21h Acadêmicos de Niterói

Mocidade Independente de Padre Miguel

Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca

Sábado 31/1

18h Escolas de Samba Mirins (3 agremiações) abertura dos ensaios técnicos

20h Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela

Domingo 1/2

17h30 Escolas de Samba Mirins (3 agremiações)

19h Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis

Sexta-feira 6/2

21h Acadêmicos de Niterói

Mocidade Independente de Padre Miguel

Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca

Sábado 7/2

18h Lavagem da Passarela

Em seguida:

Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela

Domingo 8/2

18h Escolas de Samba Mirins (2 agremiações)

19h Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis

Liesa

As escolas de samba do Grupo Especial desfilam desde o ano passado em três dias na Marquês de Sapucaí, com redução de seis para quatro das agremiações que se apresentam por dia, na Passarela do Samba. Com o novo formato, o tempo de desfile é de, no mínimo, 70 minutos e, no máximo, 80 minutos, de acordo com o regulamento da Liesa.

Esse acréscimo de 10 minutos de desfile permite apresentações mais longas e detalhadas do enredo na Marquês de Sapucaí. Os desfiles do Grupo Especial acontecem no domingo, 15 de fevereiro; na segunda-feira (16) e na terça-feira(17).

No domingo (15) desfilam pela ordem: Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Mangueira.

Na segunda-feira (16) vão se apresentar: Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor, Viradouro e Unidos da Tijuca.

Na terça-feira (16) será a vez das escolas: Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel, Grande Rio e Salgueiro.

