SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal morreu e uma criança ficou ferida após o carro em que estavam ser alvo de tiros na noite de ontem na rodovia BR-101, altura de Campo Grande, na zona oeste do Rio.

O carro das vítimas foi atingido por mais de 20 tiros. O caso ocorreu por volta das 23h no km 281, próximo ao viaduto Oscar Brito, sentido Santa Cruz, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Yuri Garcez Honorato, e uma mulher, que ainda não foi identificada, morreram no local. Em uma imagem que circula nas redes sociais, é possível ver o veículo caído em uma região de mata da rodovia e o homem já morto debruçado sobre a janela.

Uma criança foi ferida com dois tiros na perna. A Secretaria Municipal de Saúde informou que ela foi levada por pessoas que passavam pelo local ao Hospital Pedro II, onde passou por cirurgia e está internada em estado gravíssimo.

O Conselho Tutelar do Rio também foi acionado. O UOL tenta apurar a idade da criança e se há grau de parentesco com o homem e a mulher assassinados.

A Delegacia de Homicídios da Capital apura o caso. Até o momento, não há informações sobre suspeitos e nem a motivação do crime.