SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Flávio Bolsonaro recebe apoio de Tarcísio, "O Agente Secreto" é indicado ao Globo de Ouro e outras notícias para começar esta terça-feira (9).

POLÍTICA

Tarcísio declara apoio a Flávio, mas diz que direita terá mais candidatos em 2026. Governador de São Paulo cita Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Jr. como possíveis postulantes à Presidência.

POLÍTICA

Datafolha: 9 em 10 eleitores dizem não se arrepender de voto para presidente em 2022. Eleitores de Lula e Bolsonaro têm porcentagem semelhante de arrependidos.

RIO DE JANEIRO

Alerj decide soltar Rodrigo Bacellar, suspeito de vazar operação. 42 deputados votaram pela soltura, e 21, a favor da manutenção da prisão.

PARANÁ

PP no Paraná veta Sergio Moro para eleição de 2026 e abre impasse em federação. Deputado federal Ricardo Barros sugere que senador deve procurar um partido que lhe garanta a legenda.

JUSTIÇA

Defesa de Vorcaro pediu que Kassio assumisse caso no STF e citou relação com outra operação da PF. Em análise inicial, Supremo entendeu não haver correlação de investigações e caso ficou com Toffoli.

TRANSPORTE PÚBLICO

Projeto que libera mototáxi em SP é aprovado em 2º turno na Câmara. Texto deverá ser sancionado pelo prefeito nesta terça.

ECONOMIA

Correios estimam gasto de R$ 15,1 bi com pessoal e dão benefícios acima do mínimo da CLT. Lista inclui gratificação de 70% nas férias, vale-refeição em período de afastamento e hora tripla aos domingos e feriados.

SURFE

Derrubado por onda gigante, Carlos Burle diz ter ativado 'modo sobrevivência'. Pernambucano recorda momentos de tensão em Nazaré.

ESPORTE

Fonseca leva exibição a sério, mas Alcaraz vence de virada no tie-break. Número 1 do mundo, espanhol derrota brasileiro em primeiro encontro entre eles.

TEATRO

Ator morre após mal súbito durante estreia de 'Aladdin' em teatro de São Paulo. Vitor Eduardo Ferreira morreu no último sábado (6).