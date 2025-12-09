SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a Europa é um grupo de nações "em decadência" e liderado por pessoas "fracas". Afirmação foi entrevista ao jornal Politico.

Para Trump, líderes europeus "não sabem o que fazer". Crítica foi feita no momento em que líderes europeus e dos EUA negociam o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia.

"Acho que eles são fracos. Mas também acho que eles querem ser politicamente corretos demais", disse Donald Trump, ao jornal Politico,

Ontem, líderes europeus expressam apoio a Volodimir Zelensky e expressaram ceticismo em relação a detalhes do plano de Trump. "Sou cético em relação a alguns detalhes que vemos nos documentos dos Estados Unidos, mas precisamos discuti-los. É por isso que estamos aqui", declarou o chanceler alemão Friedrich Merz.

Republicano voltou a criticar o presidente da Ucrânia por demora em acordo de paz. "Seria bom se ele lesse [a proposta dos EUA]", disse Trump, afirmando que entregou um texto que agradou a alguns funcionários ucranianos, mas que o próprio Zelensky ainda não havia analisado.

Em meio a desafios políticos de Zelensky, Trump pediu que Ucrânia tenha novas eleições: "Já faz muito tempo que eles não têm eleições", disse. "Sabe, eles falam de democracia, mas chega a um ponto em que deixa de ser democracia."

TRUMP CRITICOU POSTURA DE PAÍSES DA UE

Trump acredita que alguns países da Europa precisam "rever políticas de imigração". Na entrevista, o republicano reforçou a ideia de que cidades como Londres e Paris estão sobrecarregadas pela imigração, e que sem mudanças "deixarão de ser países viáveis".

Presidente dos EUA é um crítico das políticas de imigração e liberdade de expressão da Europa. Em documento divulgado pela Casa Branca recentemente, texto sugere que os europeus enfrentam uma "perspectiva de extinção civilizacional" e levanta dúvidas sobre sua confiabilidade a longo prazo como parceiros dos americanos.

UE minimizou o alerta dos EUA e disse manter o país de Trump como "maior aliado". "Deveríamos ter mais autoconfiança", disse, acrescentando que "os EUA ainda são nosso maior aliado". "Acho que nem sempre concordamos em todos os assuntos, mas o princípio geral permanece o mesmo. Somos os maiores aliados e devemos permanecer unidos", disse a chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas.

Kallas, porém, criticou o papel dos EUA nas negociações de paz sobre a guerra na Ucrânia. "A Europa tem subestimado seu próprio poder. Em relação à Rússia , por exemplo [...] deveríamos ter mais autoconfiança", disse a diplomata.