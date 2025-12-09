SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A COP30 foi a quarta maior conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre mudanças climáticas já realizada, segundo dados divulgados nesta terça-feira (9). Com 42,6 mil pessoas, o público da cúpula de Belém (PA) ficou abaixo das três edições anteriores.

A COP29 reuniu 54,1 mil participantes em Baku, capital do Azerbaijão. A COP28, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi a recordista, com 83,8 mil pessoas. E a COP27 registrou 49,7 mil nomes em Sharm el-Sheikh, no Egito.

Os números consideram apenas quem de fato recebeu crachás para ingressar na área oficial de cada conferência, a chamada zona azul. O acesso ao espaço é controlado pela ONU, ao contrário da zona verde, aberta a qualquer interessado.

Uma lista provisória publicada no início da COP30 contabilizava 56,1 mil inscritos, 13,5 mil a mais que o confirmado. A mudança se deve a desistências daqueles que já estavam credenciados para o evento.

Os dados finais divulgados nesta terça pela UNFCCC, a convenção das Nações Unidas para clima, indicam que a presença dos países foi a menor após a assinatura do Acordo de Paris, em 2015: ao todo, 190 de 198 membros do organismo internacional compareceram à cúpula deste ano.

Houve também uma redução de 46,5% nas delegações das nações em relação à edição de 2024.

No total, 14 mil representantes dos países estiveram na COP29 com o crachá da categoria "party", que dá direito a voz nas salas de negociação. Em Belém, 7.527 pessoas foram registradas dessa forma ?o menor número desde a COP20, que aconteceu em Lima em 2014.

Outros 8.979 participantes da COP30 foram nomeados pelos países na modalidade "party overflow", que garante acesso aos espaços diplomáticos mais restritos, mas sem direito a manifestação. O total é 29,7% menor que o do ano anterior, de 12,7 mil pessoas.