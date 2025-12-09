SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma cuidadora de idosos foi morta pelo ex-marido, com quem conviveu por 20 anos e teve quatro filhos. O homem não admitia o fim do relacionamento.

Ele tinha histórico de violência, e a vítima já possuía medida protetiva contra ele.

O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (8), em Bauru, interior de São Paulo. O agressor foi morto em confronto com a Polícia Militar.

De acordo com o registro da ocorrência, Jéssica Pereira Silva, 37, chegava ao trabalho, por volta das 7h20, quando foi atacada por José Felipe Tozi Cândido, 38, seu ex-marido, na rua João Esteves de Souza, no Jardim Carolina.

José a agrediu com socos e chutes, enquanto Jéssica gritava por socorro. O homem, então, a esfaqueou diversas vezes.

Ainda segundo o registro policial, testemunhas relataram que, enquanto a agredia, José dizia "morre aí sua vagabunda".

Após o crime, o agressor pediu carona até em casa a um amigo, que disse à polícia depois que não sabia do crime.

A PM foi chamada e encontrou Jéssica caída na calçada agonizando. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e os Bombeiros foram acionados, prestaram o socorro, mas ela morreu ainda no local.

O agressor não foi encontrado em casa, mas uma denúncia anônima levou a polícia até a um barraco onde ele estava escondido em área de mata no Jardim Nicéia. Durante a abordagem, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ele avançou contra a equipe, que interveio. José foi morto após supostamente entrar em confronto com equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

No domingo, dia antes do crime, segundo a polícia, José invadiu a casa de uma mulher com uma faca e uma espingarda. Ele desconfiava que o irmão dessa mulher estaria em um relacionamento com Jéssica. Ele fez várias ameaças de morte e discutiu com familiares da mulher que teve a casa invadida.