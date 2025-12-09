SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O homem suspeito de matar os pais da ex-namorada, em Campinas (SP), foi preso em Alagoas na tarde de ontem.

Jeferson Silva Amorim, 27, atacou quatro pessoas da mesma família, no último sábado, no bairro Cidade Singer. Os pais da ex-namorada, Salvador Ferreira dos Santos, 76, e Maria de Lourdes Sobrinho, 56, morreram após serem baleados. O suspeito também atirou no rosto de uma criança de 10 anos e no tórax de um jovem de 19. Eles foram socorridos e estão internados em estado grave.

Suspeito chegou ao local em uma moto pilotada pela sua atual namorada, uma jovem de 23 anos. Segundo a polícia, o homem entrou no imóvel onde a família morava e fez vários disparos.

Motivação para o crime não foi esclarecida. A ex-namorada, Larissa Ferreira dos Santos, não estava na casa no momento do ataque.

Jeferson foi preso em Alagoas, pela Polícia Rodoviária Federal. Ele estava em fuga da cidade de Campinas sentido a Garanhuns (PE), quando foi preso no município de Inhapi (AL). Uma equipe da PRF deu ordem de parada a um veículo e, durante a abordagem, o condutor entregou aos agentes uma CNH com sua foto, mas com dados incorretos. Ao ser questionado, o homem alegou ter comprado a carteira de habilitação por R$ 3 mil. Após consultas aos sistemas, os policiais descobriram que o homem possuía um mandado de prisão.

A atual namorada dele foi detida em Várzea da Palma (MG). O nome dela não foi divulgado pela polícia. O UOL não localizou a defesa dos dois. O espaço segue aberto para manifestação.

Suspeito já tinha condenação por homicídio qualificado e estava foragido. Ele é acusado de matar, em 2018, o namorado de Larissa Ferreira. Ele foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado.