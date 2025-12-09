SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A circulação de trens na linha 11-coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) ficará suspensa no trecho entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé do dia 29 de dezembro a 7 de janeiro, em razão das obras de expansão na linha 2-verde do metrô.

Antes desse período, entre 21 e 28 de dezembro, os trens circularão por esse trecho em velocidade reduzida. A medida é necessária para a passagem da tuneladora, conhecida como Tatuzão, e início das escavações.

Como opção, os passageiros que utilizam o trem poderão fazer conexão gratuita nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé da linha 3-vermelha a partir de 21 de dezembro. Também haverá ônibus do sistema Paese gratuitos em horários de pico dos dias úteis em que a o trecho estiver fechado.

A suspensão da operação da linha 11-coral no trecho, segundo Metrô e CPTM, é necessária por questões de segurança, já que o local de início da escavação da tuneladora fica ao lado dos trilhos da linha 11, por onde passará trecho da futura estação Penha.

"É justamente este o ponto crítico que demanda mais cautela e restrição de circulação no entorno das obras. Como medida de segurança, o trecho operacional da via férrea será desativado, com monitoramento contínuo do solo para atuação em qualquer mínimo sinal de alteração", afirma o Metrô.

Durante o período de interdição, os trens circulam normalmente no restantes da linha ?nos trechos de Estudantes a Corinthians-Itaquera e do Tatuapé até a Barra Funda.

Para quem viaja entre Guaianases a Estudantes, também será possível fazer a transferência para a linha 12-safira da CPTM nas estações Calmon Viana e Tatuapé.

De acordo com o comunicado, o período de fim de ano foi escolhido porque teria uma diminuição de 40% no fluxo dos passageiros.

As obras fazem parte do projeto de expansão da linha 2-verde, que ligará a estação Vila Prudente à Penha, na linha 3-vermelha.

"Após passar pelo trecho da linha 11-Coral, a tuneladora adquire a pressão para prosseguir com mais estabilidade com destino ao VSE (Poço de Ventilação) Soares Neiva, localizado antes da futura estação Aricanduva", diz o comunicado das empresas.

INTERDIÇÕES NA LINHA 11-CORAL

Trecho

entre estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé

Velocidade reduzida

- 21 a 28 de dezembro

- transferência gratuita nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé da linha 3-vermelha

Interdição

- de 29 de dezembro e 7 de janeiro

- transferência gratuita nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé da linha 3-vermelha, com abertura às 4h

- De 29 a 31 de dezembro e de 5 a 7 de janeiro ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) serão acionados para os horários de pico no trajeto entre Tatuapé e Corinthians-Itaquera pela Radial leste.