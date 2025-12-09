CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingem o Sul do país nesta terça-feira (9) provocaram a morte de três pessoas em Santa Catarina. As vítimas, um casal e um bebê, estavam dentro de um carro atingido por uma enxurrada, no bairro São João, em Palhoça, na Grande Florianópolis.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o veículo Land Rover foi arrastado ao tentar passar sob uma ponte, em um viaduto próximo a um rio.

Os corpos do casal foram encontrados dentro do carro pelos bombeiros. A identidade e as idades deles não foram informadas.

"O veículo permanecia trancado sob a ponte, parcialmente submerso e pressionado pela correnteza. A equipe realizou o acesso ao automóvel para estabilização da cena. No interior foram confirmadas duas vítimas adultas", explica nota dos Bombeiros.

O bebê, de aproximadamente um ano, já tinha sido encontrado sem vida pela Polícia Militar, fora do veículo e às margens do rio.

Os corpos das três vítimas foram encaminhados ao Instituto Geral de Perícias.

De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, a passagem de um ciclone extratropical pelo sul do Brasil provocou chuva intensa e altos acumulados no estado já nas primeiras horas da manhã desta terça, especialmente no litoral.

Os municípios da Grande Florianópolis registraram os maiores acumulados em seis horas: Santo Amaro da Imperatriz ultrapassou 146 mm, Palhoça somou 130 mm e Biguaçu chegou a 111 mm. A capital Florianópolis acumulou quase 90 mm.

Segundo a Defesa Civil, o acumulado ultrapassou o esperado para o mês de dezembro na região - cerca de 130 mm.

A instabilidade deve persistir ao longo da tarde desta terça, com gradual diminuição da chuva a partir do período da noite, de acordo com o órgão.