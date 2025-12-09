SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas e cobradores recolhem ônibus em São Paulo e iniciam paralisação após as empresas adiarem pagamento do 13° salário. O movimento começou na tarde desta terça-feira (9).

As empresas responsáveis pelo transporte coletivo na cidade enviaram nesta manhã uma carta ao sindicato dos motoristas e trabalhadores em transporte rodoviário urbano pedindo mais prazo para realizar o depósito. Ele estava previsto para esta sexta-feira (12).

Segundo o presidente do sindicato, Valdemir dos Santos Soares, a proposta desagradou parte dos funcionários, que começaram a recolher os ônibus para as garagens.

Diante da situação, o sindicato realizará assembleias na madrugada desta quarta-feira (10) para discutir o pedido das empresas. Há possibilidade de greve ser votada.

O foco da paralisação, no momento, é a garagem da viação Sambaíba, no Tremembé, na zona norte na capital. A região já enfrenta falta de ônibus. Na estação Tucuruvi, por exemplo, os passageiros estão sendo avisados sobre a situação.

A reportagem procurou a SPUrbanus, mas ainda não recebeu resposta sobre o protesto.