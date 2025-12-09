Até o final do dia o Rio Grande do Sul pode sofrer com temporais, granizo e rajadas de vento. O ciclone traz grande quantidade de chuva, podendo ultrapassar os 100 mm até o fim do dia. Há grandes chances de alagamentos, queda de energia e de árvores.

O estado de alerta vale até as 23h59 desta terça.

O aviso do Inmet vale para as regiões serranas do estado e também para as áreas Sul, Norte e Central, além da região metropolitana de Porto Alegre. Toda a costa do Rio Grande do Sul também pode ser afetada.

Paraná e Santa Catarina estão em alerta laranja no momento, que é de perigo, segundo o Inmet. As regiões central, sul e leste dos dois estados devem ser atingidas pelo ciclone, assim como seus litorais.

Flores da Cunha

A cidade de Flores da Cunha, distante 145 km de Porto Alegre, sofreu estragos na noite desta segunda-feira (8) após a passagem de um ciclone extratropical. Parte da destruição atingiu a região do Travessão Alfredo Chaves, no interior do município. Segundo a prefeitura local, não houve feridos.

Houve estragos em muitos pontos da região. A quadra da comunidade sofreu muitos danos, assim como também o telhado da Capela São João Batista. Três vinícolas tiveram problemas, além de outros estabelecimentos. Houve ainda problemas no centro da cidade.

Cerca de 60 casas foram atingidas, deixando mais de 5 mil pessoas sem energia elétrica. Ao todo, cerca de 2 mil moradores foram afetados de alguma maneira.

De acordo com a prefeitura, aconteceram também avarias em estufas, vinte parreiras foram derrubadas e houve danos no refeitório de uma escola e num hospital municipal.

Na manhã desta terça (9), equipes das secretarias de Agricultura e de Obras atuaram na desobstrução de estradas. Não há neste momento pontos de bloqueio na cidade.

As aulas na rede municipal foram mantidas hoje.

A Defesa Civil informa que ainda está vigente o alerta meteorológico.

