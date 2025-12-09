SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) suspendeu o rodízio de veículos na tarde desta terça-feira (9) diante da paralisação de ônibus em São Paulo. Com isso, os veículos com placas de final 3 e 4 podem circular por toda a cidade.

"A Prefeitura de São Paulo determinou a suspensão do rodízio de veículos na tarde desta terça-feira em razão da paralisação de ônibus na cidade", diz nota enviada pela prefeitura por volta de 18h20.

Motoristas e cobradores recolheram os ônibus após as empresas adiarem o pagamento do 13° salário. O movimento começou na tarde desta terça.

As operadoras do transporte coletivo enviaram uma carta ao sindicato pedindo mais prazo para depósito do 13º salário. A proposta desagradou os funcionários.

A gestão Nunes também afirmou ter registrado boletim de ocorrência com a paralisação. "A gestão se solidariza com todos os usuários que dependem do transporte público e que hoje sofrem com o descaso, irresponsabilidade e falta de compromisso dessas companhias com a população", diz a prefeitura.

O sindicato planeja realizar assembleias na madrugada desta quarta-feira (10) para discutir o pedido das empresas. Há possibilidade de uma greve formal ser votada.

Segundo o sindicato dos motoristas, o atraso no pagamento do 13º salário está atrelado ao processo de revisão quadrienal dos contratos de concessão das empresas de ônibus, que será julgado nesta quarta-feira (10) pelo TCM (Tribunal de Contas do Município).

Segundo a SPUrbanus (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo), as empresas têm mantido diálogos constantes com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte para finalizar os acertos para a revisão quadrienal dos contratos firmados com o município, "recompondo o equilíbrio econômico-financeiro do sistema, de forma a se evitar qualquer movimento paredista dos trabalhadores do transporte coletivo, que venha a causar prejuízos à população que depende desse serviço essencial e estratégico".

Em nota, o sindicato patronal afirma que as empresas operadoras associadas à entidade "não estão poupando esforços para honrar com suas obrigações trabalhistas com os empregados do setor, inclusive solicitando um maior prazo para o pagamento do 13º salário, em conformidade com o que a legislação estabelece".

Galeria Veja fotos de ônibus elétricos em garagem de empresa de SP Viações reclamam de demora para instalação de infraestrutura elétrica para recaga das


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se