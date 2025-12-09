SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A paralisação de motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo, nesta terça-feira (9), fez com que o índice de congestionamento na cidade atingisse 1.374,3 km às 18h30, o recorde do ano.

A região com mais trânsito era a oeste, com 369,1 km, seguida pelas regiões sul (356,6 km), leste (276,9 km), norte (248,3 km) e centro (102,2 km).

O maior engarrafamento até então havia sido registrado às 19h do dia 8 de agosto, quando o anda e para chegou a 1.335 km devido a uma tempestade. Esses recordes de trânsito na cidade de São Paulo valem desde que a CET, em parceria com o aplicativo Waze, passou a considerar no cálculo 20 mil km de ruas e avenidas da capital, em março de 2023.

O recorde histórico ainda é de 9 de agosto de 2024, quando foram registrados 1.510 km de vias congestionadas na capital.

O clima também influenciou para que a marca do ano fosse superada nesta terça. Isso porque um ciclone extratropical que passa pela região Sul do país deixou todo o dia chuvoso em São Paulo, atrapalhando a volta para casa.

A cidade está próxima de atingir os níveis de congestionamento de 2019, antes da pandemia.

Por causa do caos nesta terça, a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) suspendeu o rodízio de veículos. Com isso, os carros com placas de final 3 e 4 podem circular por toda a cidade.

"A Prefeitura de São Paulo determinou a suspensão do rodízio de veículos na tarde desta terça-feira em razão da paralisação de ônibus na cidade", diz nota enviada pela prefeitura por volta de 18h20.

Motoristas e cobradores recolheram os ônibus após as empresas adiarem o pagamento do 13° salário. O movimento começou na tarde desta terça.

As operadoras do transporte coletivo enviaram uma carta ao sindicato pedindo mais prazo para depósito do 13º salário. A proposta desagradou os funcionários.

A gestão Nunes também afirmou ter registrado boletim de ocorrência com a paralisação. "A gestão se solidariza com todos os usuários que dependem do transporte público e que hoje sofrem com o descaso, irresponsabilidade e falta de compromisso dessas companhias com a população", diz a prefeitura.

O sindicato planeja realizar assembleias na madrugada desta quarta-feira (10) para discutir o pedido das empresas. Há possibilidade de uma greve formal ser votada.