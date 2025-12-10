SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda fase da Fuvest, dedicada às questões específicas, cobra do candidato uma combinação de conteúdo, leitura atenta e capacidade de articular diferentes áreas do conhecimento.

Os especialistas ouvidos pela Folha de S.Paulo afirmam que a etapa necessita de domínio das obras literárias cobradas e atenção na formulação das respostas.

A primeira fase vale 100 pontos, e a segunda fase, dividida em dois dias, vale outros 200.

No primeiro dia, a redação conta 50 pontos e as dez questões de língua portuguesa, literatura e gramática valem, juntas, 50 pontos.

Já o segundo é composto por 12 questões específicas, que valem cinco pontos cada, totalizando 60 pontos. A nota final é definida por uma regra de três. Assim, um candidato consegue 50 pontos, teria o seguinte cálculo: 50 X 100/60.

LISTA DE OBRAS LITERÁRIAS

A lista inédita de nove autoras mulheres, escolhida este ano pela Fuvest, é um dos pontos principais de preparação. Os livros foram escritos em diferentes períodos e países de língua portuguesa ?do Brasil, de Portugal, de Angola e de Moçambique.

- Teste seus conhecimentos sobre as obras da Fuvest 2026, só de autoras mulheres

A proposta, segundo a Fuvest, é uma tentativa de valorizar vozes femininas na literatura, ainda pouco representadas nas edições anteriores. De acordo com o diretor Viktor Lemos, do Curso Anglo, as obras atuais são uma mudança significativa em relação às listas tradicionais.

"Nós podemos falar de um certo ineditismo no próprio perfil da lista. É uma lista de autoras mulheres que não eram comumente trabalhadas em sala de aula Brasil afora", explica Lemos.

O diretor do Curso Anglo lembra que o vestibular da USP costuma relacionar temas sociais, políticos e culturais, exigindo dos estudantes tanto conhecimento do enredo quanto compreensão do contexto histórico.

Para Marco Xavier, diretor do colégio Leonardo da Vinci, que faz parte da Inspira Rede de Educadores, o olhar sociológico será decisivo na análise das obras. "Há uma atenção especial à perspectiva feminina. [...] É bastante comum a banca pedir que o aluno compare como um mesmo tema aparece em duas obras diferentes."

Xavier cita, por exemplo, a oposição entre o pensamento de Nísia Floresta e a vivência de personagens como Marta, de "Memórias de Marta", ou as universitárias de "As Meninas", de Lygia Fagundes Telles.

"Os candidatos precisam estar muito atentos e ter um domínio do enredo das histórias e dos principais temas [de cada obra]. É bastante comum um tema ser questionado para o aluno em duas obras diferentes, isso acontece na primeira fase, mas pode acontecer também na segunda", explica Xavier.

Ao longo deste ano, a Folha de S.Paulo preparou uma série de textos que abordaram a lista de livros desta edição do vestibular da USP.

INTERDISCIPLINARIDADE DAS QUESTÕES

A interdisciplinaridade também está presente nas provas do primeiro e segundo dia da segunda fase da Fuvest. Marco Xavier, do colégio Leonardo da Vinci, conta que o candidato pode encontrar questões que necessitam de conhecimentos cruzados.

"O estudante precisa ter capacidade de pegar o conhecimento prévio e mobilizá-lo de maneira integrada para responder a uma situação-problema na hora da prova. E, claro, muita atenção com a leitura dos enunciados. As questões estão cada vez mais contextualizadas", explica Xavier.

Viktor Lemos, do Curso Anglo, explica que, ao contrário do primeiro dia da segunda fase, o segundo dia não segue um formato padronizado. Nessa etapa, o estudante faz 12 questões discursivas, com conteúdo de duas a quatro disciplinas específicas da carreira escolhida.

NÃO DEIXE QUESTÕES EM BRANCO

Um dos principais alertas feito pelos especialistas é simples: não deixe uma questão em branco. Alguns candidatos acabam perdendo pontos justamente por abandonar itens que não sabiam resolver por completo.

Segundo Lemos, o candidato não pode deixar de esquecer que, qualquer ponto ganho ?ainda que parcial?, pode garantir pontos valiosos na soma final. "Ele não domina a questão inteira, mas luta pelo item A, luta pelo item B. E, de ponto em ponto, constrói a nota."

No caso das questões específicas das áreas de exatas, o diretor Marco Xavier ressalta que, mesmo em disciplinas de cálculo, é importante demonstrar o raciocínio na folha de respostas. A orientação, segundo ele, pode fazer diferença na nota final.

"O aluno deve descrever o processo de resolução. Se o examinador compreender o caminho, ele concede a pontuação, ainda que a resposta final não esteja totalmente correta", conclui Xavier.

CALENDÁRIO VESTIBULAR FUVEST 2026

- 2ª Fase: 14 e 15 de dezembro

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h

- Provas de competências específicas de música: 9 e 12 de dezembro

- Provas de competências específicas de artes visuais: 11 de dezembro

- Prova de competências específicas de artes cênicas: 5 e 09 de dezembro

- Primeira chamada: 23 de janeiro de 2026