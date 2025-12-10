SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda fase da Fuvest, dedicada às questões específicas, cobra do candidato uma combinação de conteúdo, leitura atenta e capacidade de articular diferentes áreas do conhecimento.
Os especialistas ouvidos pela Folha de S.Paulo afirmam que a etapa necessita de domínio das obras literárias cobradas e atenção na formulação das respostas.
A primeira fase vale 100 pontos, e a segunda fase, dividida em dois dias, vale outros 200.
No primeiro dia, a redação conta 50 pontos e as dez questões de língua portuguesa, literatura e gramática valem, juntas, 50 pontos.
Já o segundo é composto por 12 questões específicas, que valem cinco pontos cada, totalizando 60 pontos. A nota final é definida por uma regra de três. Assim, um candidato consegue 50 pontos, teria o seguinte cálculo: 50 X 100/60.
LISTA DE OBRAS LITERÁRIAS
A lista inédita de nove autoras mulheres, escolhida este ano pela Fuvest, é um dos pontos principais de preparação. Os livros foram escritos em diferentes períodos e países de língua portuguesa ?do Brasil, de Portugal, de Angola e de Moçambique.
A proposta, segundo a Fuvest, é uma tentativa de valorizar vozes femininas na literatura, ainda pouco representadas nas edições anteriores. De acordo com o diretor Viktor Lemos, do Curso Anglo, as obras atuais são uma mudança significativa em relação às listas tradicionais.
"Nós podemos falar de um certo ineditismo no próprio perfil da lista. É uma lista de autoras mulheres que não eram comumente trabalhadas em sala de aula Brasil afora", explica Lemos.
O diretor do Curso Anglo lembra que o vestibular da USP costuma relacionar temas sociais, políticos e culturais, exigindo dos estudantes tanto conhecimento do enredo quanto compreensão do contexto histórico.
Para Marco Xavier, diretor do colégio Leonardo da Vinci, que faz parte da Inspira Rede de Educadores, o olhar sociológico será decisivo na análise das obras. "Há uma atenção especial à perspectiva feminina. [...] É bastante comum a banca pedir que o aluno compare como um mesmo tema aparece em duas obras diferentes."
Xavier cita, por exemplo, a oposição entre o pensamento de Nísia Floresta e a vivência de personagens como Marta, de "Memórias de Marta", ou as universitárias de "As Meninas", de Lygia Fagundes Telles.
"Os candidatos precisam estar muito atentos e ter um domínio do enredo das histórias e dos principais temas [de cada obra]. É bastante comum um tema ser questionado para o aluno em duas obras diferentes, isso acontece na primeira fase, mas pode acontecer também na segunda", explica Xavier.
Ao longo deste ano, a Folha de S.Paulo preparou uma série de textos que abordaram a lista de livros desta edição do vestibular da USP.
INTERDISCIPLINARIDADE DAS QUESTÕES
A interdisciplinaridade também está presente nas provas do primeiro e segundo dia da segunda fase da Fuvest. Marco Xavier, do colégio Leonardo da Vinci, conta que o candidato pode encontrar questões que necessitam de conhecimentos cruzados.
"O estudante precisa ter capacidade de pegar o conhecimento prévio e mobilizá-lo de maneira integrada para responder a uma situação-problema na hora da prova. E, claro, muita atenção com a leitura dos enunciados. As questões estão cada vez mais contextualizadas", explica Xavier.
Viktor Lemos, do Curso Anglo, explica que, ao contrário do primeiro dia da segunda fase, o segundo dia não segue um formato padronizado. Nessa etapa, o estudante faz 12 questões discursivas, com conteúdo de duas a quatro disciplinas específicas da carreira escolhida.
NÃO DEIXE QUESTÕES EM BRANCO
Um dos principais alertas feito pelos especialistas é simples: não deixe uma questão em branco. Alguns candidatos acabam perdendo pontos justamente por abandonar itens que não sabiam resolver por completo.
Segundo Lemos, o candidato não pode deixar de esquecer que, qualquer ponto ganho ?ainda que parcial?, pode garantir pontos valiosos na soma final. "Ele não domina a questão inteira, mas luta pelo item A, luta pelo item B. E, de ponto em ponto, constrói a nota."
No caso das questões específicas das áreas de exatas, o diretor Marco Xavier ressalta que, mesmo em disciplinas de cálculo, é importante demonstrar o raciocínio na folha de respostas. A orientação, segundo ele, pode fazer diferença na nota final.
"O aluno deve descrever o processo de resolução. Se o examinador compreender o caminho, ele concede a pontuação, ainda que a resposta final não esteja totalmente correta", conclui Xavier.
CALENDÁRIO VESTIBULAR FUVEST 2026
- 2ª Fase: 14 e 15 de dezembro
Abertura dos portões: 12h
Fechamento dos portões: 13h
Início das provas: 13h
- Provas de competências específicas de música: 9 e 12 de dezembro
- Provas de competências específicas de artes visuais: 11 de dezembro
- Prova de competências específicas de artes cênicas: 5 e 09 de dezembro
- Primeira chamada: 23 de janeiro de 2026