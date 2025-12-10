SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas que atingem o estado de São Paulo desde terça-feira (9) afetam o fornecimento de energia elétrica na capital e na região metropolitana.

Segundo a concessionária Enel, havia 97 mil imóveis sem energia na área de concessão na manhã desta quarta-feira (10), o que representa 1% das unidades atendidas.

Pancadas de chuva, acompanhadas de rajadas de vento, causaram danos em alguns pontos da rede elétrica. A região oeste da Grande São Paulo é uma das mais afetadas, com destaque para municípios como Barueri, Cotia, Cajamar, Vargem Grande e Pirapora do Bom Jesus.

De acordo com a Enel, há equipes atuando para restabelecer o fornecimento para os moradores afetados.

Após uma terça-feira em que a chuva praticamente não parou, a região metropolitana de São Paulo deve enfrentar uma quarta (10) com igual influência do ciclone extratropical que atinge a região Sul do país.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém o alerta laranja, de perigo, para tempestade em todo o estado, com chuva entre 30 mm e 60 mm/h ou entre 50 mm e 100 mm/dia, com possibilidade de queda de granizo. Mas essa previsão é válida até o fim da manhã. No período da tarde, o sol deve aparecer entre nuvens, o que eleva a temperatura para a casa dos 28°C.