SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma terça-feira (9) em que a chuva praticamente não parou, a região metropolitana de São Paulo deve enfrentar uma quarta (10) com igual influência do ciclone extratropical que atinge a região Sul do país. No entanto, os efeitos devem ser um pouco diferentes, segundo a Defesa Civil estadual.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém o alerta laranja, de perigo, para tempestade em todo o estado, com chuva entre 30 mm e 60 mm/h ou entre 50 mm e 100 mm/dia, com possibilidade de queda de granizo. Mas essa previsão é válida até o fim da manhã. No período da tarde, o sol deve aparecer entre nuvens, o que eleva a temperatura para a casa dos 28°C.

Em relação aos ventos, a Defesa Civil informa que as rajadas devem se intensificar, o que gera atenção para quedas de árvores e destelhamento de casas. De acordo com o Inmet, a ventania deve se manter com velocidade média de 30 km/h e rajadas pontuais acima dos 70 km/h, que podem chegar a 90 km/h.

A região que deve ser mais atingida, porém, é o litoral paulista. Por isso, a Marinha do Brasil emitiu um alerta informando que a faixa entre Imbituba, em Santa Catarina, e Ilhabela, no litoral norte paulista, pode sofrer com ventos fortes e ressaca até a noite desta quarta, com previsão de ondas entre 2,5 m e 3,5 m.

Quem explica essa influência do ciclone é o meteorologia Willian Minhoto, da Defesa Civil.

"Ao se formar, o ciclone reorganiza a circulação dos ventos e da pressão atmosférica. O centro de baixa pressão no Sul atrai ar de outras regiões, canalizando correntes de ar quente e úmido vindas do Norte e Centro-Oeste em direção ao Sudeste. Esse transporte de umidade, conhecido como jato de baixos níveis, favorece chuva, formação de nuvens carregadas e tempestades", diz Minhoto.

"Além disso, a borda do ciclone está associada à passagem de uma frente fria que, ao avançar por São Paulo, provoca queda de temperatura, aumento de nebulosidade e ventos moderados a fortes. Por isso, mesmo distante do núcleo, o estado sofre efeitos significativos", completa.

Nesta terça-feira, os municípios mais atingidos pela chuva em São Paulo foram Marília, onde foi registrada a precipitação de 176 mm em 24 horas, e em Avaré, com 166 mm no mesmo período.

O cenário meteorológico para quinta-feira (11) tende a melhorar no estado, após a passagem dos efeitos do ciclone. A chuva deve diminui totalmente e o sol deve aparecer entre nuvens no decorrer do dia, mas ainda com ventania. As temperaturas variam da mínima de 20°C na madrugada à máxima de 30°C no período da tarde.