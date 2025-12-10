SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No sobe e desce dos grandes aviões na cabeceira 10 de Guarulhos, chama a atenção um jatinho parado próximo dali, sujo pela fuligem acumulada com tempo. Ele está no aeroporto da Grande São Paulo há quase nove anos, não sempre no mesmo lugar, pois pode ser levado para outro canto, de acordo com a necessidade.

Não fosse a habilidade do último comandante a pilotar a aeronave em seu último voo, poderia ter ocorrido uma tragédia com um dos personagens mais importantes da história política brasileira da época.

Em 9 de fevereiro de 2017, o avião, que levava o então senador Aécio Neves (PSDB) de Brasília para uma reunião em São Paulo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), enfrentou problema em um dos pneus na decolagem.

Avisado pela torre do aeroporto da capital federal, o comandante da aeronave desistiu de pousar em Congonhas, na zona sul de São Paulo, como programado, e pediu autorização para descer em Guarulhos, onde a pista é maior (tem 3.700 metros).

Ao tocar no chão, quebrou o trem de pouso esquerdo e só parou fora da pista, tombado para um lado. Além do então senador tucano (hoje deputado federal) estavam no jato os dois pilotos. Ninguém se feriu.

Por causa da perda total provocada pelo acidente, o avião, que pertencia à Líder Aviação, acabou doado ao aeroporto em 2018, segundo a empresa, após "trâmites burocráticos".

A aeronave, um Hawker 800, é usada atualmente em treinamentos para capacitação de combate a incêndios das equipes de bombeiros de Cumbica.

Do sofisticado jato executivo de desempenho intercontinental, fabricado nos Estados Unidos, sobraram apenas a fuselagem e os assentos.

"Todos os equipamentos mecânicos e eletrônicos foram removidos da aeronave", afirma a GRU Airport, concessionária responsável pela gestão do aeroporto internacional.

A reportagem foi até o avião no último dia 26. Ele estava fechado e havia um trem de pouso no lugar do quebrado.

Questionado por mensagem e por meio de sua assessoria para falar sobre o acidente, Aécio não respondeu.

Em entrevista na época, o tucano disse que tudo parecia normal após a decolagem em Brasília e que ele não sabia do problema naquele momento. Mas que levou um grande susto quando o jato se aproximou para o pouso em Congonhas e o piloto arremeteu bruscamente.

Na madrugada seguinte, a assessoria de Aécio publicou uma nota no então Twitter (atual X) informando que a aeronave de táxi aéreo alugada pelo PSDB havia feito um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos e que o senador e os pilotos estavam bem.

A agenda com FHC no dia seguinte foi mantida.

O avião executivo, entretanto, nunca mais saiu do aeroporto da região metropolitana de São Paulo.