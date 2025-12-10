SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Paraná investiga a morte do empresário Walter Luiz Berger, 35, vítima do disparo da própria arma, dentro de casa, em Irati, na região central do estado.

Berger era proprietário de um clube de tiro na cidade e morreu na tarde de segunda-feira (8).

Segundo os depoimentos, ele apresentava armas para um casal de amigos na sala de casa e foi ao quarto sozinho, onde ocorreu o disparo de uma pistola que atingiu seu abdômen. O tiro teria sido acidental. Um médico vizinho chegou a prestar atendimento, mas o homem não resistiu.

Berger possuía registro regular de armamentos e conhecimento técnico de manuseio. A documentação das armas que ele possuía foi entregue à Delegacia Regional de Irati.

Os policiais vão analisar imagens do sistema de segurança da casa e o resultado de perícia técnica e confronto balístico na arma que disparou.

O atirador esportivo era proprietário do clube Double V. Ele deixa a mulher, Dyovana Haubricht, e um filho recém-nascido. A criança completou um mês no início de dezembro.

"Nossa solidariedade aos familiares, amigos e toda a comunidade do tiro que hoje se despede de um verdadeiro campeão", disse, em nota, a direção da Confederação Brasileira de Tiro Tático.

Berger acumulava sete medalhas em disputas da confederação.