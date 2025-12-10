SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo faz nesta quarta-feira (10) uma ação contra agressores sexuais de crianças e adolescentes. A Operação Sentinela de Aço cumpre 26 mandados de prisão contra condenados pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 42 policiais civis fazem parte da operação. Os mandados são cumpridos em todas as regiões da capital paulista.

Entre os procurados está um homem condenado a 85 anos de prisão por violência sexual contra crianças de sua própria família. Outro procurado foi condenado a 15 anos de prisão pelo estupro de uma criança de 3 anos. Há ainda um acusado de cometer abuso contra uma adolescente durante seis anos.

De acordo com as investigações, esses homens também estão envolvidos em casos de violência doméstica.

A Polícia Civil inclui nas buscas foragidos acusados de cometer crimes na Bahia e no Maranhão -eles teriam fugido para se esconder em São Paulo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou na segunda-feira (8) uma lei que aumenta a pena para crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

O crime de estupro contra menores de 14 anos, por exemplo, passa a ter pena de 10 a 18 anos, além de multa. Antes, vigorava com pena de 8 a 15 anos.

Já para crimes em que há lesão grave que acarrete em morte, a pena pode chegar a 40 anos. Pelo texto anterior, a punição para esse tipo de crime era de 12 a 30 anos.

Com a nova lei, foram alterados trechos do Código Penal e do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Também foram modificados o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal e o Estatuto da Pessoa com Deficiência.