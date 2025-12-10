SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Projeto que prevê redução de penas para Bolsonaro (PL) e demais presos do 8 de janeiro é aprovado na Câmara, pesquisa aponta Brasil como 5º país mais desigual do mundo e outras notícias para começar esta quarta-feira (10).

POLÍTICA

Câmara aprova projeto de redução de penas que beneficia Bolsonaro

Paulinho da Força transformou texto de anistia em proposta para livrar ex-presidente mais cedo da prisão

ECONOMIA

Câmara aprova projeto do devedor contumaz com punição a sonegadores. Texto avançou após pressão do governo e agora segue para sanção do presidente Lula (PT).

EXTERIOR

Lula diz que pediu ajuda de Trump para prender 'maior devedor do país' em Miami. Em paralelo, Câmara deve votar nesta terça (9) projeto do devedor contumaz, que pune sonegadores.

ECONOMIA

Mais de 10 mil aposentados e pensionistas ganham mais do que teto; custo é de R$ 4 bi, diz pesquisa. Dos cem maiores salários do Executivo federal, 93 são de militares, aponta o levantamento.

GOVERNO LULA

Governo Lula publica decreto que permite garantia da União em empréstimo aos Correios. Ato possibilita que empresa em vias de se tornar dependente do Tesouro apresente plano de reestruturação.

BANCOS

Quase 49 milhões de brasileiros têm R$ 9,9 bilhões esquecidos em bancos. Valor liberado no sistema do Banco Central caiu, mas número de beneficiários cresceu.

DESIGUALDADE

Brasil é o 5º país mais desigual do mundo, diz estudo da equipe de Thomas Piketty. Relatório aponta que 10% dos brasileiros no topo da pirâmide de rendimentos ficam com 59,1% da renda nacional.

VIOLÊNCIA

Preso por atropelar e arrastar Tainara é levado para cadeia em Guarulhos, na Grande SP. Polícia Civil indiciou Douglas Alves da Silva por tentativa de feminicídio e por tentativa de homicídio.

NUBANK

'Teria feito antes', diz CEO do Nubank sobre fim do home office. David Vélez, presidente global da fintech, afirma que híbrido é modelo ideal.

BNDES

Eve, da Embraer, terá mais R$ 200 mi do BNDES para carro voador e prevê 1º voo até o começo de 2026. Dinheiro será usado em testes do protótipo; desde 2022, banco já aprovou R$ 1,6 bi para projeto, entre crédito e investimento.

VIOLÊNCIA

Mulher pula de carro em movimento e relata ter sido ameaçada e esfaqueada por ex em Osasco (SP). Agressor encontrou vítima na rua e a puxou pelos cabelos até o veículo, segundo a polícia.

TELEVISÃO

Pedro Bial diz que Andrea Bocelli abandonou entrevista após gafe. Apresentador irritou cantor com pergunta sobre deficiência visual.

SAÚDE

Aulas de body pump ajudam a emagrecer e a tonificar os músculos com diversão. A modalidade, mais animada do que a musculação, permite que o aluno perca cerca de 500 calorias por sessão.