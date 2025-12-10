SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As fortes chuvas durante a madrugada causaram quedas de árvores, alagamentos e destelhamentos em 13 cidades do estado de São Paulo.

13 municípios relataram ocorrências devido aos temporais. Foram eles: São Paulo, Avaré, Matão, Presidente Prudente, Campos do Jordão, Marília, Bauru, Piracicaba, Piedade, Sorocaba, Cesário Lange, Araçoiaba da Serra e Votorantim.

O maior acumulado de chuva, 80mm, foi registrado em Barueri. O valor foi seguido de Franco da Rocha, com 77 mm, e Votorantim, com 76mm, de acordo com dados da Defesa Civil.

Ainda segundo o órgão, no entanto, não tiveram vítimas ou desabrigados nas cidades. Os municípios, no geral, tiveram quedas de árvores, pontos de alagamento, deslizamentos de terra e destelhamentos. A ocorrência mais grave foi a queda de uma árvore sobre um carro em Matão, mas não deixou feridos.

Na capital paulista, houve quedas de árvores e também o desmoronamento parcial de um muro durante a madrugada. Na segunda-feira (8), a chuva já havia alagado diversos pontos da cidade, derrubado muros e feito o teto da FEA (Faculdade de Economia e Administração) da USP desabar.

O estado de São Paulo amanheceu nesta quarta-feira com chuva fraca em pontos isolados do nordeste e faixa leste. Entre a manhã e a tarde, podem ocorrer pancadas isoladas de fraca a moderada intensidade no centro-norte e leste paulista, mas o tempo vai seguir abafado em todas as áreas.

Rajadas de vento ao longo do dia podem ser de moderadas a fortes. A Defesa Civil alerta que a preocupação é principalmente na parte central e leste do território paulista, onde elas podem ser de forte a muito forte, principalmente durante a tarde.

O temporal, desde a segunda-feira (8), acontece devido a um ciclone poderoso. O fenômeno, incomum e muito intenso, está atingindo o Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil desde a segunda e deve continuar em vigor até amanhã.