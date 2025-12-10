Programação da TV Aberta nesta quinta-feira (11)
CULTURA
05h00 Inglês com Música
06h00 Ensaio
06h30 Negros em Foco
07h00 Cocoricó
07h15 Peppa Pig
07h30 Léo, O Caminhão
07h35 Planeta Palavra
07h45 Oi, Duggee!
07h55 Parquinho Jurássico
08h00 Palaloos
08h15 Meu Amigãozão
08h30 Mundo Bita
08h40 Paramigos Imparáveis
08h45 Bing
09h00 Milo
09h10 PJ Masks - Heróis de Pijama
09h25 Bluey
09h40 Gildo
09h55 Aninha. A Infância de Cora Coralina
10h05 Missão 347
10h15 O Show da Luna!
10h30 Turbossauros
10h40 Godofredo
10h45 Minha Casa, Nosso Mundo
11h00 Mistérios Animais
11h10 Morgana & Celeste
11h15 Bipo
11h35 Turma da Mônica
12h00 Jornal da Tarde
12h45 Peppa Pig
13h00 Palaloos
13h10 Léo, O Caminhão
13h15 Planeta Palavra
13h25 Oi, Duggee!
13h30 Simon, O Supercoelho
13h40 Bing
13h50 Milo
14h00 Meu Amigãozão
14h15 Masha e o Urso
14h30 Viola e Tambor
14h45 Gildo
15h00 Aninha. A Infância de Cora Coralina
15h15 Bluey
15h30 Pequenos Mestres
15h45 O Show da Luna!
16h00 Bipo
16h15 Turma da Mônica
16h45 O Mundo de Mia
17h15 As Aventuras de Tintim
17h45 O Mundo de Beakman
18h15 Irmão do Jorel
18h30 Antimatéria
19h15 Shaun, o Carneiro
20h00 Arena dos Saberes
21h00 Jornal da Cultura
22h00 Linhas Cruzadas
23h00 Metrópolis
23h30 Brasil Jazz Sinfônica
00h30 Provoca
01h30 Mosaicos Musicais
02h30 Jornal da Cultura
03h30 Saúde Brasil
04h00 Cultura Memória
SBT
08h30 Bom Dia & Cia Com Patati Patatá
09h30 Primeiro Impacto
11h00 Alô Você
13h45 Esmeralda
14h30 Rubi
15h30 Fofocalizando
16h45 Casos de Família
17h45 Coração Indomável
18h30 Aqui Agora
19h45 SBT Brasil
21h00 A.Mar
22h15 Programa do Ratinho
23h15 A Praça é Nossa
00h45 The Noite com Danilo Gentili
01h45 Operação Mesquita
02h15 SBT Podnight
03h00 SBT Notícias
04h45 SBT Manhã
GLOBO
06h00 Bom Dia Rio
08h30 Bom Dia Brasil
09h30 Encontro com Patrícia Poeta
10h35 Mais Você
11h45 RJ1
13h00 Globo Esporte
13h25 Jornal Hoje
14h45 Terra Nostra
15h25 Sessão da Tarde: 10 Horas Para O Natal
17h05 Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata
18h25 Êta Mundo Melhor!
19h10 RJ2
19h40 Dona de Mim
20h30 Jornal Nacional
21h20 Três Graças
22h25 Rensga Hits
23h05 Novela em Sinfonia
00h10 Jornal da Globo
01h00 Conversa com Bial
01h40 Dona de Mim
02h25 Comédia Na Madruga - Vai Que Cola I
03h15 Comédia Na Madruga - Vai Que Cola II
04h00 Hora Um
RECORD
05h00 Balanço Geral Manhã
07h00 Jornal da Record 24h
07h05 Balanço Geral Manhã
07h30 Balanço Geral Manhã - SP
08h30 Fala Brasil
09h35 Hoje em Dia
11h30 Balanço Geral - SP
15h30 A Escrava Isaura
16h30 Cidade Alerta
17h10 Jornal da Record 24h
17h15 Cidade Alerta
17h40 Jornal da Record 24h
17h45 Cidade Alerta
18h00 Cidade Alerta
18h50 Cidade Alerta
19h55 Jornal da Record
21h00 Mãe
22h00 Reis - A Consequência
22h30 A Fazenda
00h15 Jornal da Record 24h
00h45 Fala que eu te Escuto
02h00 IURD - Inteligência e Fé
02h30 IURD - Palavra Amiga
03h30 Programação IURD
REDE TV!
05h00 Igreja Internacional da Graça de Deus
08h30 Igreja Universal do Reino de Deus
09h30 Ultrafarma
10h00 Manhã com Você
10h45 Fica Com a Gente
12h00 Bola na Rede
12h30 Bola na Rede
12h50 Elas Em Jogo
13h00 Igreja Universal do Reino de Deus
15h00 A Tarde é Sua
17h00 Igreja Universal do Reino de Deus
18h00 Brasil Do Povo
19h50 RedeTV! News
20h30 Igreja Internacional da Graça de Deus
21h30 Rapidinhas da Fama
21h40 TV Fama
22h45 Operação de Risco
23h45 É Notícia
00h30 Leitura Dinâmica
01h00 Madrugada Animada
03h00 Igreja da Graça No Seu Lar
GAZETA
06h00 Igreja Universal
13h00 Você Bonita
14h00 Mulheres
17h45 Gazeta News
18h00 Gazeta Esportiva
19h00 Jornal da Gazeta
20h00 Igreja Universal
02h00 Gazeta Shopping
BAND
07h00 Valor da Vida
08h00 Agro Band
08h15 Bora Brasil
11h00 Jogo Aberto
12h00 Os Donos da Bola - Rio de Janeiro
13h00 A Voz do Rio na Band
13h40 Vem Com a Gente com Gardênia Cavalcanti
14h30 Melhor Da Tarde
16h00 Brasil Urgente
17h30 Brasil Urgente Rio
18h40 Jornal do Rio
19h20 Jornal da Band
20h30 Cruel Istambul
21h25 Show da Fé
22h20 Perrengue do Dia
22h45 Melhor da Noite
00h00 Jornal da Noite
01h00 Esporte Total
02h00 Igreja Universal do Reino de Deus
04h00 Igreja Universal do Reino de Deus