SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais duas pessoas foram presas nesta quarta-feira (10) pela Polícia Federal por suposta relação com o roubo ao carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul (RS), ocorrido em junho do ano passado. Na época, a quadrilha conseguiu levar R$ 15 milhões.

Os dois criminosos foram detidos na capital paulista. Segundo a PF, após os procedimentos legais, a dupla foi conduzida ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Os suspeitos teriam ficado responsáveis pela etapa de transporte de pessoas e materiais do crime. De acordo com a corporação, eles fizeram as viagens de São Paulo para o Rio Grande do Sul para que o roubo fosse consumado.

Sete envolvidos já haviam sido presos antes deles. No mesmo mês do assalto, três deles foram encontrados nos estados de São Paulo e Paraná. Em uma outra ação policial, um quarto foi preso no Rio Grande do Sul na mesma época. Depois de dois meses, mais três foram localizados no território gaúcho.

Número de suspeitos detidos subiu para nove. O UOL entrou em contato com a PF para saber se as prisões de hoje foram as últimas.

ASSALTO CINEMATOGRÁFICO A CARRO-FORTE

O plano era roubar a carga de R$ 30 milhões, mas os bandidos só conseguiram levar metade do valor. Uma parte do grupo fugiu por uma área de mata com os R$ 15 milhões.

Um policial e um suspeito morreram durante o assalto. Segundo a Brigada Militar, os criminosos se disfarçaram com casacos da PF e entraram no aeroporto para roubar o veículo.

O 2º sargento Fabiano Oliveira, 47, chegou a ser levado ao hospital, mas acabou morrendo. O UOL apurou que o suspeito morto foi identificado como Silvio Wilton da Costa, de 37 anos.

Um dos suspeitos presos por envolvimento no mega-assalto em aeroporto do RS é líder do PCC, diz a Polícia Civil. Escutas telefônicas obtidas pelo Seccold (Setor de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro) de São José dos Campos (SP) com autorização da Justiça indicam que Adriano Pereira de Souza, 34, conhecido como Cigano, era um dos líderes da facção criminosa paulista em SP.

Suspeito morto tinha vínculos com o homem mais procurado do país e com o PCC. Silvio tinha ligações com Márcio Carmo Pimentel, o Ian, que está na lista dos criminosos mais procurados do país, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.