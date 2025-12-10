SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo VIP, considerado um dos maiores golpistas do Brasil, morreu aos 49 anos em Curitiba após ter complicações de uma cirrose.

Marcelo Nascimento da Rocha, conhecido como Marcelo VIP, morreu ontem. A informação foi confirmada pelo seu amigo e advogado Nilton Ribeiro, que o atendia havia mais de 15 anos. "Um cliente que se tornou um grande amigo. Hoje nos despedimos do incrível Marcelo Vip", postou o advogado nas redes sociais.

Natural do Paraná, Marcelo VIP ganhou fama pelos golpes aplicados. Já fingiu ser músico, atleta e até filho do dono da companhia aérea Gol. O velório de Marcelo está marcado para hoje à tarde, em São José dos Pinhais (PR).

O golpe mais famoso ocorreu quando ele se passou pelo filho do dono da Gol. Em outubro de 2001, durante o Recifolia, Marcelo disse que era Henrique Oliveira, vice-presidente da companhia aérea e filho de Nenê Constantino, fundador da empresa.

Ele concedeu entrevista ao apresentador Amaury Jr e andou de helicóptero. Na ocasião, afirmou que o segredo da companhia aérea era quitar aeronaves, e não realizar leasing, diferentemente de outras empresas. Ele fez amizade com artistas globais e tirou fotos com várias celebridades.

As ações de Marcelo VIP geraram um livro e até um filme sobre sua vida. O livro "VIPs: histórias reais de um mentiroso" foi escrito pela jornalista Mariana Caltabiano, baseado em entrevistas que ele concedeu enquanto estava preso. Há também um filme sobre ele, protagonizado por Wagner Moura, chamado VIPs.

Ele foi condenado a mais de 34 anos por diferentes crimes. Estelionato, falsidade ideológico, roubo de avião e associação ao tráfico de drogas estão entre as condenações impostas a ele.

O golpista foi um dos personagens da série de podcasts "Ficha Criminal", do UOL.