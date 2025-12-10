SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ciclone extratropical que atinge o estado de São Paulo nesta quarta-feira (10) causa fortes ventos, deixando árvores caídas e milhares de imóveis sem energia.

Na capital, as rajadas chegaram a 82 km/h de por volta das 8h, de acordo com a Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros registrou 46 chamados para quedas de árvores entre meia-noite e 6h30 na cidade em razão do vendaval.

Há registros de árvores caídas na rua Cincinato Braga, na Bela Vista, e nas proximidades do metrô Praça da Árvore, na zona sul da cidade. Algumas áreas do Parque da Água Branca, na zona oeste de SP, estão interditadas em razão de quedas de árvores.

Segundo a concessionária Enel, 616 mil imóveis estavam sem energia na Grande São Paulo, por volta das 10h30 ?sendo 444.750 na capital. De acordo com a Enel, há equipes atuando para restabelecer o fornecimento para os moradores afetados.

Dois ambulatórios do Hospital São Paulo, na Vila Clementino, na zona sul de SP, estão sem energia. Segundo o hospital, os atendimentos estão mantidos, mas com algumas limitações. As demais áreas do complexo hospitalar, inclusive o prédio principal, operam normalmente.

"Os pacientes que não conseguirem ser atendidos até que a energia retorne terão suas consultas ambulatoriais reagendadas", afirma o hospital, por meio de nota.

A forte chuva que atingiu o estado durante toda a terça-feira causou alagamentos e queda de árvores. Uma das cidades mais afetadas foi Sorocaba, no interior do estado. Foram registradas 94mm de precipitação, em 24 horas, de acordo com a Defesa Civil.

O rio Sorocaba transbordou, causando alagamentos em diversas vias. Alguns veículos ficaram submersos. Na avenida 15 de agosto, que margeia o rio, na região norte, um carro foi quase totalmente coberto pela água.

Em Guareí foram registrados pontos de alagamentos em via pública, afetando momentaneamente cerca de 30 casas. Não houve necessidade de remoção dos moradores. Foi registrado também um deslizamento de terra na cabeceira da Ponte Itapigue. Equipes da Defesa Civil Municipal fazem a limpeza das vias e moradias afetadas. Não houve registro de vítimas, desalojados ou desabrigados.

Por causa dos ventos, a Marinha do Brasil emitiu um alerta informando que a faixa entre Imbituba, em Santa Catarina, e Ilhabela, no litoral norte paulista, pode sofrer com ventania e ressaca até a noite desta quarta, com previsão de ondas entre 2,5 m e 3,5 m.

VEJA AS CIDADES AFETADAS

São Paulo: Foram registradas quedas de árvores e a queda parcial de um muro

Avaré: Houve quedas de árvores, pontos de alagamento e queda de talude

Matão: Registradas duas quedas de árvores, sendo uma sobre um veículo estacionado

Presidente Prudente: Registrado ponto de alagamento em via pública

Campos do Jordão: Foram registradas quedas de árvores

Marília: O município teve quedas de árvores, deslizamento de terra e pontos de alagamento

Bauru: Registradas quedas de árvores e ponto de alagamento

Piracicaba: Foram registradas quedas de árvores

Piedade: Houve quedas de árvores e pontos de alagamento

Sorocaba: Registradas quedas de árvores e pontos de alagamento

Cesário Lange: O município teve quedas de árvores e destelhamento

Araçoiaba da Serra: Foram registradas quedas de árvores e pontos de alagamento

Votorantim: Registrados pontos de alagamento.

Fonte: Defesa Civil