SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo faz operação contra quadrilha que oferece delivery de entrega de drogas na região central da capital paulista.

Os agentes cumprem 18 mandados de busca e apreensão nas regiões central, leste, norte e sul da cidade, além de endereços na Grande São Paulo. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores em nome dos investigados e de pessoas jurídicas relacionadas, totalizando R$ 9,2 milhões.

Após identificar os suspeitos de integrarem a quadrilha, a polícia passou a analisar as movimentações bancárias dos investigados, o que levantou suspeitas sobre a origem dos altos valores.

Os criminosos usavam empresas e comércios de fachada para justificar o fluxo financeiro, lavando o dinheiro obtido com o tráfico, diz a investigação. Em um dos endereços, registrado como salão de beleza, não existia nenhum comércio ou serviço.

Ao menos nove suspeitos estão envolvidos nos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro, de acordo com investigadores do 3º Distrito Policial (Campos Elíseos).

Grande quantidade de drogas foi apreendida durante as buscas e está sendo contabilizada. Computadores e celulares também foram confiscados e passarão por análise, que deve ajudar a concluir as investigações, identificando a origem e o destino dos entorpecentes, assim como outros envolvidos no esquema.