PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um ultraleve pilotado pelo prefeito de Barreiros (PE), Carlos Artur Soares de Avelar (PP), precisou fazer um pouso forçado na praia do Cupe, em Ipojuca, na região metropolitana do Recife.

Uma inspeção apontou que o problema ocorreu na caixa de redução do ultraleve, sistema interno que leva a potência do motor às hélices. A suspeita inicial era de uma falha no motor.

O incidente ocorreu na segunda-feira (8) e foi registrado por uma câmera instalada na cabine da aeronave, ocupada pelo prefeito e pelo copiloto.

O ultraleve decolou do aeródromo Coroa do Avião, em Igarassu, e seguia para o aeródromo Herval, em Barreiros, cerca de 130 km ao sul. O pouso de emergência ocorreu na metade do percurso.

O prefeito disse nas redes sociais que escolheu um trecho pouco movimentado da praia para aterrissar na areia. Ele havia tentado inicialmente outro ponto, mas desistiu devido à presença de muitas pessoas na área.

O ultraleve foi colocado na posição correta com a ajuda de bombeiros e de pessoas que estavam próximas. Não houve feridos.

Conhecido como Carlinhos da Pedreira, o prefeito está em seu terceiro mandato e também é proprietário do aeródromo de Barreiros.