SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Uber e a 99 não vão mais começar a prestar o serviço de motoapp nesta quinta (11), como haviam comunicado anteriormente.

A desistência da operação acontece após sanção do prefeito Ricardo Nunes da lei que regulamenta o serviço na capital paulista. A Amobitec (Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia), que representa as empresas, enviou comunicado hoje anunciando a desistência - ao menos por enquanto.

A lei é "uma regulamentação ilegal e que funciona como uma proibição", diz a nota da Amobitec. Ao UOL, o diretor da associação, André Porto, disse que a regulação vai "tirar o direito de milhões de pessoas em São Paulo à mobilidade, e prejudicar motociclista".

Uber e 99 não descartam acionar a Justiça por conta da lei municipal. Porto explicou que as empresas estudam medidas para apontar "os fortes indícios de descumprimento de uma decisão judicial".

"A regra irá privar o direito de milhões de paulistanos à mobilidade e de milhares de motociclistas ao trabalho, diferentemente do que ocorre com os demais brasileiros que já contam com os benefícios do serviço em todo o País. A legislação não regulamenta o serviço de motoapp na cidade de São Paulo, mas impede o seu funcionamento ao reunir exigências impossíveis que extrapolam os limites legais", disse a Amobitec.