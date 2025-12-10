SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo realiza operação contra suspeitos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, nesta quarta-feira (10). São cumpridos 26 mandados de prisão contra procurados pelo crime de estupro de vulnerável.

Entre os alvos está um homem condenado a 85 anos de prisão por violência sexual contra crianças de sua própria família. Outro procurado foi condenado a 15 anos de prisão pelo estupro de uma criança de 3 anos. Há ainda um acusado de cometer abuso contra uma adolescente durante seis anos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 42 policiais civis fazem parte da operação. Os mandados são cumpridos em todas as regiões da capital paulista.

De acordo com as investigações, esses homens também são suspeitos de cometer violência doméstica.

A Polícia Civil inclui nas buscas foragidos acusados de cometer crimes na Bahia e no Maranhão ?eles teriam fugido para se esconder em São Paulo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou na segunda-feira (8) uma lei que aumenta a pena para crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

O crime de estupro contra menores de 14 anos, por exemplo, passa a ter pena de 10 a 18 anos, além de multa. Antes, vigorava com pena de 8 a 15 anos.

Já para crimes em que há lesão grave que acarrete em morte, a pena pode chegar a 40 anos. Pelo texto anterior, a punição para esse tipo de crime era de 12 a 30 anos.

Com a nova lei, foram alterados trechos do Código Penal e do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Também foram modificados o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal e o Estatuto da Pessoa com Deficiência.