SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Alex Leandro Bispo dos Santos, 40, foi preso temporariamente na terça-feira (9), em São Paulo, sob suspeita de feminicídio, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

A mulher dele, Maria Katiane Gomes da Silva, 25, morreu após cair do 10° andar do prédio em que viviam, na Vila Andrade, na zona oeste.

Imagens mostram a mulher sendo agredida na garagem do prédio e no elevador. Depois, o corpo foi encontrado em área do condomínio. O caso ocorreu em 29 de novembro.

A reportagem não conseguiu contato com o advogado André Marques Martins, que defende Alex, até a publicação deste texto.

O empresário afirmou, de acordo com o boletim de ocorrência, que não foi agressivo com a mulher, mas imagens de câmeras mostram que ele a arrastou com agressividade e deu ao menos um soco nela.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, Alex contou que ele e a esposa retornaram de um festa, de madrugada, e houve uma discussão porque ela havia comprado passagens para um cruzeiro, no qual deveriam embarcar em 27 de dezembro.

Maria Katiane teria se irritado, ainda segundo o relato, porque o empresário disse que passada a ceia de Natal, passaria o restante da noite com seu filho, de outro relacionamento. Assim, ele não viajaria imediatamente.

O empresário afirmou que Maria Katiane desceu várias vezes para buscar algo no carro. Após várias descidas à garagem, acrescentou, a mulher se trancou no banheiro e foi necessário arrombar a porta para que ela saísse.

Ainda segundo o depoimento, o empresário teria deixado a mulher na sala e foi para o quarto. Nesse momento, teria ouvido um grito e um barulho. Ao olhar pela sacada, teria visto Maria Katiene no chão.

Ele afirmou que desceu imediatamente e tentou reanimá-la, ficando junto da vítima até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar.

De acordo com a SSP, as investigações seguem pelo 89º Distrito Policial (Jardim Taboão), que requisitou exames periciais.