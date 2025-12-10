SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apagão causado por vendavais na cidade de São Paulo e na região metropolitana da capital nesta quarta-feira (10) também já afeta o abastecimento de água.

Na capital paulista, diz a Sabesp, o impacto é parcial e atinge os distritos de Americanópolis, Morumbi, Parelheiros, Parque do Carmo, Sacomã, Tucuruvi, Vila Clara, Vila Formosa, Vila Mariana e Vila Romana.

Já na Grande São Paulo, o problema afeta toda a área de Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Mauá, Santo André, Santa Isabel e Taboão da Serra.

O abastecimento também foi prejudicado em Cotia (região do Atalaia), Osasco (regiões do Mutinga e Vila Iracema) e São Bernardo do Campo (região do Baeta Neves).

A Sabesp diz que em alguns locais a energia já foi restabelecida, mas que o retorno do abastecimento é gradual. Por isso, a população deve economizar água.

"Os imóveis residenciais que possuem caixa-d'água com reservação para no mínimo 24 horas de consumo, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, podem nem sentir os efeitos", diz comunicado da empresa.

VENTANIA DEIXA 2 MILHÕES SEM LUZ

As rajadas de vento na capital paulista chegaram a 98 km/h de por volta das 8h, de acordo com a Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros registrou 514 chamados para quedas de árvores até o meio-dia na cidade em razão do vendaval, além de cinco chamados para enchentes.

Segundo a concessionária Enel, 2,02 milhões de imóveis estavam sem energia na Grande São Paulo por volta das 14h45 -sendo 1,3 milhão na capital paulista. Ao todo, os impactos já atingem um terço da concessão da Enel São Paulo. Os municípios de Juquitiba, Vargem Grande e Pirapora do Bom Jesus, na região metropolitana, estão com mais de 50% dos clientes sem energia, segundo o painel da Enel.

De acordo com a empresa, há 1.300 equipes atuando para restabelecer o fornecimento para os moradores afetados.

