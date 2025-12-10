SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ventania que causou quedas de árvores e deixou sem luz mais de 2 milhões de imóveis em São Paulo e na região metropolitana da capital também derrubou o Papai Noel da avenida Paulista, na região central da cidade.

Quem passava pela avenida na região próxima do cruzamento com a Brigadeiro Luís Antônio podia ver ao menos a mão esquerda do Papai Noel -deitado sobre a estrutura de decoração de Natal da prefeitura montada na avenida- erguida.

Em razão dos ventos de quase 100 km/h registrados, a prefeitura cancelou as atividades do Natal Iluminado na região do largo São Bento e na praça da Sé. "Tão logo as condições meteorológicas melhorem, os espaços como Pista de Patinação e Casa do Papai Noel serão reabertos."

Ao todo, 2,2 milhões de imóveis foram atingidos, considerada a área de concessão da Enel São Paulo.

Na capital, os parques municipais e sete parques estaduais foram fechados. Segundo a Reserva Parques, Villa-Lobos, Candido Portinari e Água Branca também foram fechados.

PROBLEMAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O apagão causado por vendavais na cidade de São Paulo e na região metropolitana da capital nesta quarta-feira (10) também afetou o abastecimento de água.

Na capital paulista, diz a Sabesp, o impacto é parcial e atinge os distritos de Americanópolis, Morumbi, Parelheiros, Parque do Carmo, Sacomã, Tucuruvi, Vila Clara, Vila Formosa, Vila Mariana e Vila Romana.

Já na Grande São Paulo, o problema afeta toda a área de Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Mauá, Santo André, Santa Isabel e Taboão da Serra. O abastecimento também foi prejudicado em Cotia (região do Atalaia), Osasco (regiões do Mutinga e Vila Iracema) e São Bernardo do Campo (região do Baeta Neves).