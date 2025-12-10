SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo emitiu um alerta para o aumento de ocorrências com escorpiões no verão. Com a chegada do calor e das férias, aumentam os acidentes com aracnídeos. Até sexta-feira (5), foram registradas 40.282 casos e dois óbitos envolvendo escorpiões em 2025 no estado.

Segundo Gisele Freitas, diretora técnica de saúde da Divisão de Zoonoses do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), esses aracnídeos ficam mais ativos na época das altas temperaturas. A profissional diz que eles são adaptados ao ambiente urbano, onde encontram água, alimento (principalmente baratas) e abrigos.

Os escorpiões têm hábitos noturnos e costumam se esconder em entulhos, restos de obra ou jardim, conduítes elétricos, muros sem reboco, lixo e caixas de brinquedos. Muitos acidentes ocorrem quando alguém manuseia esses locais, sobe em redes elétricas ou quando o animal sai do esconderijo em busca de alimento.

A maioria dos casos de picadas são leves, diz Freitas. Em casos mais graves, os sintomas mais comuns são dor intensa no local, sensação de ardência e inflamação, vômitos intensos, suor, agitação, aumento dos batimentos cardíacos e da respiração.

Segundo a profissional, idosos e crianças são os grupos mais vulneráveis a casos graves. Ela explica que a criança tem o sistema fisiológico ainda não maduro, o que faz com que o veneno aja de forma diferente. Já os idosos sofrem com mais comorbidades e fagilidades do organismo. O peso também influencia: quanto menor o corpo, maior a concentração do veneno.

O atendimento destes grupos precisa ser mais rápido. "Acidentes com crianças de até 10 anos são extremamente graves e podem levar ao óbito muito rápido. É importante procurar atendimento imediatamente", diz Freitas.

O SUS (Sistema Único de Saúde) disponibiliza gratuitamente os antivenenos utilizados no tratamento de acidentes com escorpiões. O estado de São Paulo possui 232 Pontos Estratégicos de Soro Antiveneno (PESAs), distribuídos para reduzir o tempo entre a picada e o atendimento, especialmente no caso de crianças. Acesse o site para localizar o posto de atendimento mais próximo.

O QUE FAZER APÓS A PICADA

**Adultos: lavar o local com água e sabão e observar**

- Procure atendimento em um ponto estratégico se houver vômitos ou outros sinais de piora.

- A maior parte dos casos é leve e não exige soro. Ele só é aplicado em quadros moderados (três ampolas) ou graves (seis ampolas).

- Se não viu o animal, mas os sintomas surgiram e está em um local que possui histórico de escorpiões: procure atendimento e sinalize a suspeita.

**Crianças até 10 anos: o acidente é sempre grave e pode evoluir rapidamente**

- Leve imediatamente a um ponto estratégico do serviço de saúde, mesmo sem outros sintomas.

- O principal sinal é dor intensa súbita -a criança pode começar a chorar desesperadamente sem conseguir explicar.

- Novamente, se houver dor, mas não tiver visto o animal, vá ao atendimento e sinalize a suspeita.

**Idosos: também devem procurar atendimento logo, devido a maior fragilidade e comorbidades**

Segundo Freitas, fotografar o animal é útil para identificação da espécie. Em São Paulo, são comuns o escorpião-amarelo (Tityus serrulatus), o marrom (Tityus bahiensis) e o amarelo do nordeste (tityus stigmurus). O escorpião-negro da Amazônia não ocorre no estado. A profissional diz que só se deve recolher ou capturar o animal (com uma pinça ou o colocando embaixo de um recipiente) se você se sentir seguro.

COMO PREVENIR

Não existe veneno que elimine escorpiões de forma eficaz. A prevenção depende de impedir que eles encontrem abrigo e alimento dentro ou perto das casas. Algumas recomendações são:

- Manter quintais, jardins e áreas externas limpos.

- Retirar entulhos e restos de obra.

- Vedar frestas: portas, ralos, pia, tanque, chuveiro e passagens de fiação.

- Sacudir roupas e sapatos antes de usar.

- Limpar frequentemente caixas e brinquedos onde o animal possa se esconder.