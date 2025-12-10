SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ciclone extratropical, que costuma atingir as regiões Sul e Sudeste do país, é apenas um dos fenômenos climáticos que podem ser gerados pela força dos ventos na atmosfera.

De uma leve aragem a um furacão, a velocidade dos ventos é o que determina que tipo de perturbação meteorológica será observada. Para facilitar essa definição, Francis Beaufort (1777-1857), hidrógrafo da Marinha Real Britânica, criou a Escala Beaufort, um sistema para calcular e informar a velocidade do vento e os efeitos visíveis sobre as superfícies da Terra ou do mar.

Os eventos mais destrutivos possuem ventos acima dos 60 km/h, mas os grandes ciclones e tornados podem atingir centenas de quilômetros por hora, aumentando a destruição por onde passam.

Os ciclones são tempestades violentas que ocorrem em regiões tropicais ou subtropicais, produzidas por grandes massas de ar em alta velocidade de rotação, acima dos 118 km/h. Eles possuem esse nome no hemisfério Sul. No Caribe e nos Estados Unidos, são conhecidos como furacão, e, na Ásia, como tufão.

A diferença entre eles é que a rotação do vento é no sentido horário no hemisfério sul e no anti-horário no norte.

Segundo o meteorologista Willian Minhoto, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, ciclones se formam a partir do encontro de uma massa de ar quente e úmido com outra fria e seca, originada da Patagônia ou do Atlântico Sul.

O ar quente sobe, diminuindo a pressão atmosférica na superfície e criando um centro de baixa pressão, que faz os ventos circularem em espiral. A região entre o norte da Argentina, o Uruguai e o Sul do Brasil é propensa à formação de ciclones extratropicais.

Enquanto se desenvolvem, esses fenômenos podem gerar ventos fortes, chuva e queda de temperatura. Na fase inicial, o ciclone transporta umidade e favorece a ocorrência de chuva. Em seguida, os ventos se intensificam, tudo causado pela dinâmica desse sistema meteorológico.

Outro fenômeno de grande poder de destruição é o tornado, uma nuvem em formato de funil ou tromba, que se conecta com uma nuvem de tempestade maior. Eles são menores em tamanho -têm diâmetros de algumas dezenas de metros, normalmente- e duram por alguns minutos.

O tornado pode se formar numa circunstância de ciclone extratropical, mas não se restringe a esse tipo de situação. Outros tipos de tempestade também podem levar à formação de tornados.

ESCALA DE BEAUFORT (VELOCIDADE DOS VENTOS)

Grau - Designação - km/h - Efeitos em terra

0 - Calmo - <1 - Fumaça sobe na vertical

1 - Aragem - 1 a 5 - Fumaça indica direção do vento

2 - Brisa leve - 6 a 11 - As folhas das árvores movem; os moinhos começam a trabalhar

3 - Brisa frac? - 12 a 19 - As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento

4 - Brisa moderada - 20 a 28 - Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores

5 - Brisa forte - 29 a 38 - Movimentação de grandes galhos e árvores pequenas

6 - Vento fresco - 39 a 49 - Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda chuva aberto; assobio em fios de postes

7 - Vento forte 50 a 61 - Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento

8 - Ventania - 62 a 74 - Quebram-se galhos de árvores; dificuldade em andar contra o vento; barcos permanecem nos portos

9 - Ventania forte - 75 a 88 - Danos em árvores e pequenas construções; impossível andar contra o vento

10 - Tempestade - 89 a 102 - Árvores arrancadas; danos estruturais em construções

11 - Tempestade violenta - 103 a 117 - Estragos generalizados em construções

12 - Furacão, tufão ou ciclone, e tornados - +118 - Estragos graves e generalizados em construções

_Fonte: Defesa Civil SP_