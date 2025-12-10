SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vereadora de São Paulo Sandra Tadeu (PL) apresentou requerimento para propor uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar a conduta das empresas de ônibus após a paralisação nesta terça-feira (9).

No entanto, com seis CPIs em andamento, há poucas possibilidades de o pedido prosperar.

O requerimento de Sandra precisa ser aprovado em plenário para que a CPI seja instalada. A Câmara não tem nenhuma previsão de colocar o tema na pauta ainda neste ano.

O regulamento da Casa prevê que até seis comissões funcionem ao mesmo tempo. E a Câmara hoje já tem seis em andamento -HIS (Habitação por Interesse Social), dos Pancadões, Leitura e venda de íris, do metanol e do Jockey Club.

Até outubro, o regimento previa no máximo cinco CPIs.

E para a instalação da CPI do Jockey, os vereadores da base do prefeito Ricardo Nunes aprovaram, em outubro deste ano, uma alteração no regimento para permitir até seis comissões.

"O que vivemos ontem [terça] foi absurdo. O trabalhador precisa receber, e a população é explorada de todos os lados. Os aplicativos de transporte aumentaram o preço [das corridas] em um momento de crise", disse a vereadora. "No horário em que os trabalhadores precisavam voltar para sua casa ficaram reféns de uma irresponsabilidade."

No final desta terça, motoristas e cobradores recolheram os ônibus após as empresas adiarem o pagamento do 13º salário.