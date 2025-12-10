SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A linha 7-Rubi, privatizada e anteriormente administrada pela CPTM, operou por quase cinco horas com velocidade reduzida na tarde e no início da noite desta quarta-feira (10) em São Paulo. A linha liga o Brás, na região central, ao município de Jundiaí, no interior do estado.

Trens operaram com velocidade reduzida entre 13h23 e 18h07 desta quarta, segundo a TIC Trens, atual responsável pela linha. A concessionária afirma que a redução ocorreu pela queda de uma árvore e galhos sobre a via, em razão dos ventos intensos que atingiram a região metropolitana de São Paulo hoje. A Tic Trens assumiu a operação da linha no dia 26 de novembro.

Concessionária diz que redução da velocidade ocorreu entre as estações Palmeiras-Barra Funda, na região oeste, e o Jaraguá, na área noroeste da capital. Nesta noite, a empresa declarou à reportagem que a operação foi normalizada.

Passageiros reclamaram da situação nas redes sociais. Imagens divulgadas no X mostram as plataformas da linha 7 na estação Palmeiras-Barra Funda completamente lotadas.

A reportagem recebeu relatos de problemas de fechamento nas portas e plataformas lotadas. Uma pessoa contou à reportagem que uma viagem de Jundiaí a Barra Funda demorou quase duas horas para ser realizada.

LINHA 3-VERMELHA TAMBÉM APRESENTOU PROBLEMA HOJE

Das 17h13 às 17h26, os trens da linha 3-Vermelha do Metrô circularam com velocidade reduzida. A situação ocorreu em razão de uma porta emperrada em uma composição na estação Pedro 2º.

Uma passageira relatou ter ficado cerca de dez minutos dentro de um vagão na estação Santa Cecília por volta das 18h. Apesar de ter ocorrido mais cedo, a companhia admite que a situação pode ter causado reflexos na operação.

Metrô afirma que linha opera normalmente na noite desta quarta. "O Metrô pede desculpas pelos transtornos", acrescentou.