SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo vive mais um dia de caos nesta quarta-feira (10) em decorrência do clima. Ventos de até 98 km/h causados por um ciclone extratropical atingiram a capital paulista e deixaram milhões de pessoas sem energia e centenas de árvores no chão.

O apagão também afeta hospitais, postos de saúde, comércios e o abastecimento de água. Mais de 200 voos com destino ou origem em Congonhas ou Guarulhos foram afetados pelo vento e acabaram cancelados, suspensos ou foram realocados para outros aeroportos.

Segundo a concessionária Enel, 2,2 milhões de imóveis estavam sem energia na Grande São Paulo às 21h41 -sendo 1,5 milhão na capital. Ao todo, os impactos chegaram a atingir mais de um terço da concessão da empresa na região.

Em alguns bairros, como no Morumbi, o apagão começou ainda durante o temporal de terça-feira (9). Às 21h desta quarta, havia residências às escuras por 30 horas, e sem previsão de restabelecimento.

O problema também atingiu as redes de internet. Mesmo com a volta da energia elétrica em algumas regiões, o sinal da internet demorou a voltar. Segundo a Conexis Brasil Digital, que representa as operadoras Algar, Claro, Oi, TIM, Sercomtel e Vivo, os clientes de algumas regiões podem estar com instabilidade na utilização dos serviços das operadoras devido à ventania que atinge a cidade.

"Equipes estão atuando para restabelecer o serviço no menor tempo possível, assim que os pontos afetados são liberados e a energia é restabelecida pela concessionária", disse a empresa, em nota à reportagem.

Os municípios de Juquitiba, Vargem Grande e Pirapora do Bom Jesus, na região metropolitana, tiveram mais de 50% dos clientes sem energia, segundo o painel da Enel. Pirapora, chegou a ter 83,3% dis clientes afetados.

De acordo com a distribuidora, não há previsão para reestabelecimento de toda a energia.

Além da região metropolitana, outras áreas do estado foram afetadas. Em Campos do Jordão, no interior de São Paulo uma pessoa morreu em um desabamento de imóvel.

Na capital, as rajadas chegaram a 98 km/h por volta das 8h, de acordo com a Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros registrou 1.327 chamados para quedas de árvores até 19h40 na região metropolitana em razão do vendaval, além de 19 chamados para desabamentos/desmoronamentos e 5 para enchentes. Quatro pessoas tiveram ferimentos leves, diz o órgão.

Há registros de árvores caídas na Bela Vista, no centro, e nas proximidades do metrô Praça da Árvore, na zona sul da cidade. Parques como o Ibirapuera e o da Água Branca foram fechados.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) enviou ofício à Enel na tarde desta quarta pedindo informações sobre o atendimento da companhia e a comprovação da estrutura de operação. Reiterou que a recorrência de falhas pode dar base para medidas como a caducidade, quando o contrato é retirado da concessionária -neste caso, a Enel São Paulo.

O texto diz que a Enel tem cinco dias, a partir do recebimento do ofício, para responder com todas as informações pedidas. "Reitera-se que a constante recorrência e a gravidade das falhas na prestação do serviço constituem descumprimento de cláusulas contratuais e dispositivos legais e regulamentares, podendo ensejar a recomendação de caducidade da concessão."

Em nota, a companhia disse que reforçou o quadro e disse que tem 1.300 equipes atuando para restabelecer o fornecimento de energia. Disse também que vai responder o ofício no prazo solicitado.

O apagão também afeta o abastecimento de água. Na capital paulista, diz a Sabesp, o impacto é parcial e atinge os distritos de Americanópolis, Morumbi, Parelheiros, Parque do Carmo, Sacomã, Tucuruvi, Vila Clara, Vila Formosa, Vila Mariana e Vila Romana.

Já na Grande São Paulo, o problema afeta toda a área de Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Mauá, Santo André, Santa Isabel e Taboão da Serra. O abastecimento também foi prejudicado em Cotia (região do Atalaia), Osasco (regiões do Mutinga e Vila Iracema) e São Bernardo do Campo (região do Baeta Neves). A empresa recomenda a economia de água, já que o restabelecimento é gradual, mesmo com a volta da energia.

Dois ambulatórios do Hospital São Paulo, na Vila Clementino, na zona sul de SP, estão sem energia. Segundo o hospital, os atendimentos estão mantidos, mas com algumas limitações. As demais áreas do complexo hospitalar, inclusive o prédio principal, operam normalmente.

"Os pacientes que não conseguirem ser atendidos até que a energia retorne terão suas consultas ambulatoriais reagendadas", afirmou o hospital, por meio de nota.

A UBS São Remo, no Butantã, ficou sem energia às 14h.

O aeroporto de Congonhas, que teve rajadas de vento de 96,3 km/h, também foi afetado. Segundo a concessionária Aena, mesmo o local estando aberto para receber pousos e decolagens, "por decisões operacionais das companhias aéreas", 50 chegadas e 71 partidas haviam sido canceladas até as 17h30. Outros nove voos com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, haviam sido direcionados a outros aeroportos até as 16h30.

Na Praça da Árvore, na zona sul da cidade, o gerente do Boteco Almirante, João Batista Souza de Oliveira, 48, afirma que o restaurante está sem energia desde 8h40, quando um vento forte derrubou a árvore. "É bastante prejuízo. Não sai suco, não sai nada. Se demorar muito, coisas do freezer, refrigerante, carnes, sorvete, aí teremos bastante perda."

Duas linhas do trem metropolitano também foram afetadas por quedas de árvores. As linhas 7-rubi, da concessionária Tic Trens, e a 9-esmeralda, da ViaMobilidade, tiveram trechos do percurso interditados e realizaram operação com mais tempo de parada e velocidade reduzida em grande parte do dia. Essa situação gerou muitas reclamações dos usuários nas redes sociais.

Maria Yara de Souza, 21, trabalha em uma loja de roupas e acessórios na mesma região e diz que a árvore caiu no momento em que o comércio estava aberto. "Está sendo difícil. Como é loja de roupa, as pessoas precisam ver as roupas, mas no escuro não conseguem enxergar direito. Estamos sem internet também."

Segundo o diretor de operações da Enel São Paulo, Márcio Jardim, clientes devem ser afetados até o fim do dia pelas rajadas de vento. "Dado que a nossa concessão tem uma densidade bastante grande de clientes, isso acaba ocasionando desligamentos da rede devido a objetos arremessados na rede, sejam árvores, galhos e outros." Além de curto-circuito nas redes atingidas, também há danos em postes.

Questionado sobre impactos em grandes equipamentos, o diretor afirma que a maior parte dos problemas ocorre nas redes de média tensão, que correm pelos cabos em postes.

Com a chegada do período de chuvas, novos episódios de ventania são esperados, mas Jardim diz que a companhia está mais preparada. "Ontem paramos com 1.000 equipes, hoje vamos operar com mais de 1.300 equipes para fazer frente a essa demanda."

Nas equipes maiores, há de cinco a sete colaboradores e caminhões com guindaste, grupos intermediários, com caminhões com cesto, carros menores e técnicos de motocicleta.

O número de clientes impactados, que têm subido rapidamente, se deve ao fato de a região em que a Enel São Paulo opera ter uma densidade de clientes por quilômetro quadrado que é 23 vezes a da média de outras distribuidoras.

A empresa também conta hoje com 700 geradores, afirma Jardim. Ele reforça que, no caso de contato de objetos com a rede elétrica, as pessoas devem evitar aproximação e acionar a Enel por meio dos canais de atendimento.

A forte chuva que atingiu o estado durante toda a terça-feira causou alagamentos e queda de árvores. Uma das cidades mais afetadas foi Sorocaba, no interior do estado. Foram registradas 94 milímetros de precipitação em 24 horas, de acordo com a Defesa Civil.

O rio Sorocaba transbordou, causando alagamentos em diversas vias. Alguns veículos ficaram submersos. Na avenida 15 de agosto, que margeia o rio, na região norte, um carro foi quase totalmente coberto pela água.

Em Guareí foram registrados pontos de alagamentos em via pública, afetando momentaneamente cerca de 30 casas. Não houve necessidade de remoção dos moradores. Foi registrado também um deslizamento de terra na cabeceira da Ponte Itapigue. Equipes da Defesa Civil Municipal fazem a limpeza das vias e moradias afetadas. Não houve registro de vítimas, desalojados ou desabrigados.

Marília também registrou deslizamento de terra, além de quedas de árvores, assim como Alumínio. Em Bauru também houve, além das quedas de árvores, pontos de alagamento. Em Matão, uma árvore caiu sobre um carro estacionado. Já em Cesário Lange, houve destelhamento.

Por causa dos ventos, a Marinha do Brasil emitiu um alerta informando que a faixa entre Imbituba, em Santa Catarina, e Ilhabela, no litoral norte paulista, pode sofrer com ventania e ressaca até a noite desta quarta, com previsão de ondas entre 2,5 m e 3,5 m.

Ciclones como este que provoca as rajadas de vento em São Paulo se formam a partir do encontro de uma massa de ar quente e úmido com outra fria e seca, originada da Patagônia ou do Atlântico Sul.

O ar quente sobe, diminuindo a pressão atmosférica na superfície e criando um centro de baixa pressão, que faz os ventos circularem em espiral.

A região entre o norte da Argentina, o Uruguai e o Sul do Brasil é propensa à formação de ciclones extratropicais como o que afeta São Paulo. Enquanto se desenvolvem, esses fenômenos podem gerar ventos fortes, chuva e queda de temperatura.

Na fase inicial, o ciclone transporta umidade e favorece a ocorrência de chuva. Em seguida, os ventos se intensificam, tudo causado pela dinâmica desse sistema meteorológico.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo de SP, 12 parques estaduais na capital paulista e na região metropolitana foram temporariamente fechados por causa da ventania. Regras da pasta preveem o fechamento no caso de registro de ventos acima de 40 km/h ou risco elevado de queda de galhos e árvores. Na capital, todos os parques foram fechados, e a prefeitura também suspendeu eventos de Natal.

O Instituto Butantan disse que o Parque da Ciência também foi fechado por causa da ventania.

PARQUES ESTADUAIS FECHADOS

**Capital - Zona Leste**

? Parque Maria Cristina

? Parque Itaim Biacica

? Parque Engenheiro Goulart (PET)

? Parque Vila Jacuí

? Parque Belém - Manoel Pita

**Capital - Zona Norte**

? Parque da Juventude ? Dom Paulo Evaristo Arns

**Capital - Zona Sul**

? Parque Ecológico do Guarapiranga

**Grande São Paulo**

? Parque Várzea do Embu (Embu-Guaçu)

? Parque Chácara da Baronesa (Santo André)

? Parque Jequitibá (Cotia)

? Parque Gabriel Chucre (Carapicuíba)

? Parque Nascentes do Tietê (Salesópolis)

VEJA AS CIDADES AFETADAS

- São Paulo: Foram registradas quedas de árvores e a queda parcial de um muro

- Avaré: Houve quedas de árvores, pontos de alagamento e queda de talude

- Matão: Registradas duas quedas de árvores, sendo uma sobre um veículo estacionado

- Presidente Prudente: Registrado ponto de alagamento em via pública

- Campos do Jordão: Foram registradas quedas de árvores

- Marília: O município teve quedas de árvores, deslizamento de terra e pontos de alagamento

- Bauru: Registradas quedas de árvores e ponto de alagamento

- Piracicaba: Foram registradas quedas de árvores

- Piedade: Houve quedas de árvores e pontos de alagamento

- Sorocaba: Registradas quedas de árvores e pontos de alagamento

- Cesário Lange: O município teve quedas de árvores e destelhamento

- Araçoiaba da Serra: Foram registradas quedas de árvores e pontos de alagamento

- Votorantim: Registrados pontos de alagamento.

_Fonte: Defesa Civil_

CANAIS DE ATENDIMENTO DA ENEL

- Site: www.enel.com.br

- Aplicativo Enel São Paulo: disponível para iOS e Android

- WhatsApp (Elena): (21) 99601-9608