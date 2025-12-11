SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar faz nesta quinta-feira (11) uma operação para combater roubos com o uso de motocicletas no estado de São Paulo. A ação Mega Cavalo de Aço começou na praça Charles Muller, zona oeste da capital.

"Serão feitos bloqueios estratégicos em vias onde serão priorizadas as abordagens e vistorias em motos, que é comumente utilizada na prática de roubos", disse o coronel Carlos Henrique Lucena, líder da operação.

Vinte mil policiais do Comando de Policiamento de Trânsito, das polícias Rodoviária e de Choque, da Rocam (Ronda Ostensiva de Motocicleta e do Baep (Batalhão de Ações Especiais) vão participar da ação.

Em outubro, uma operação semelhante resultou na apreensão de 2,9 mil motos com irregularidades. A maior parte estava sem licenciamento.