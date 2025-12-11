SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia prendeu nesta quarta-feira (10), em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um jovem de 18 anos suspeito de usar uma plataforma de jogos virtuais para extorquir vítimas.

Segundo a investigação, uma vítima de Curitiba procurou a polícia paranaense e disse que, durante uma partida online, foi convencida pelo jogador a instalar um programa em seu computador.

Ao executar o arquivo, o suspeito passou a controlar a máquina e acessou dados pessoais. A partir disso, começou a chantagear a vítima: exigiu dinheiro via Pix e envio de criptoativos para não divulgar os dados sigilosos ou usá-los para outras ações.

A vítima chegou a fazer um pagamento de R$ 10 mil antes de procurar a polícia.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, da Delegacia Antissequestro e da Polícia Militar do Rio, além de policiais civis do Paraná.

O jovem foi encaminhado ao sistema penitenciário. Além disso, por determinação judicial, foram bloqueados ao menos R$ 30 mil em contas bancárias e carteiras de criptoativos. Houve ainda a apreensão de nove celulares, computadores, cartões bancários e documentação relacionada a atividades ilícitas.

O prejuízo médio das vítimas de golpes digitais chegou a R$ 2.540 em 2025, um aumento de 21% em relação ao ano anterior, segundo a terceira edição da pesquisa Golpes com Pix, realizada pela empresa de inteligência antifraude Silverguard.

O levantamento, divulgado em outubro, mostra que idosos são os mais afetados (30,8% dos casos). Pessoas com 60 anos ou mais perdem, em média, R$ 4.820 ?cinco vezes o valor correspondente aos jovens de 18 a 24 anos, que têm prejuízo médio de R$ 964.