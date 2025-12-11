SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta quinta-feira (11), os efeitos do ciclone extratropical começam a diminuir na região metropolitana de São Paulo, uma vez que o sistema de baixa pressão que o formou se afasta para alto mar. No entanto, a previsão é que os ventos ainda prossigam com moderada intensidade.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo indica que os ventos podem alcançar os 60 Km/h, com rajadas até superiores. Nesta quarta (10), os maiores registros foram de 98,1Km/h às 12h40 na Lapa, 96,3km/h às 12h no aeroporto de Congonhas e 81,2 km/h às 12h50 em Santana, o que provocou muitos problemas, como quedas de árvores e cortes de energia elétrica e água.

De acordo com a Climatempo, as instabilidades provocadas pelo fenômeno meteorológico perdem força nesta quinta, mas ainda há possibilidade de chuva fraca em áreas do norte, nordeste e leste do estado ao longo do dia.

Na capital, o tempo fica firme, com sol predominando à tarde entre nuvens e temperaturas se elevando até os 30°C, aumentando a sensação de calor e variação térmica ao longo do dia. De madrugada, a mínima deve ficar na casa dos 19°C.

Os dados do CGE indicam que em dezembro registrou, até as 13h desta quarta, cerca de 70,6 mm de chuva na capital paulista, o que equivale a aproximadamente 38,3% dos 184,2 mm esperados para o mês. O volume de precipitação somente na terça-feira (9) foi de 36,8 mm, equivalente a 20% da média de dezembro.

Assim como em São Paulo, a Climatempo prevê que o tempo volta a ficar firme também no Rio de Janeiro, com chance apenas de chuvas fracas em áreas da serra, norte e noroeste fluminense. No norte de Minas Gerais e no Triângulo Mineiro, as pancadas podem ocorrer de moderada a forte intensidade, e no Espírito Santo há registros de chuva moderada.

"As temperaturas permanecem elevadas, com ventos moderados, podendo chegar a 90 km/h em pontos do litoral paulista, Zona da Mata Mineira, sul e noroeste fluminense, sul capixaba e região do Vale do Paraíba", destaca o instituto.

No interior de São Paulo, as temperaturas também devem se manter elevadas nesta quinta. No Vale do Ribeira, a variação de temperatura esperada nesta quarta é de 19°C a 34°C. Em Santos, de 20°C a 34°C; no Guarujá, de 22°C a 34°C; em Bertioga, de 17°C a 35°C, e em Ubatuba, de 19°C a 36°C.

Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, a previsão indica mínima de 13°C e máxima de 23°C. Em São José dos Campos, no vale do Paraíba, as marcas devem ser de 17°C e 31°C.

A variação deve ficar de 17°C a 30°C em Campinas, de 17°C a 29°C em Sorocaba e de 19°C a 29°C em Bauru.

Em Franca, a previsão é de variação de 19°C a 27°C; em Ribeirão Preto, de 20°C a 28°C; em Barretos, de 21°C a 29°C; em São José do Rio Preto, de 21°C a 30°C; em Presidente Prudente, de 20°C a 32°C; e em Araçatuba, de 21°C a 32°C.