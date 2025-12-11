SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Câmara contraria STF e salva mandato de Carla Zambelli, Banco Central mantém Selic em 15% ao ano e outras notícias para começar esta quinta-feira (11).

CONGRESSO NACIONAL

Câmara contraria decisão do STF e mantém mandato de Carla Zambelli. Presa na Itália desde julho, deputada aguarda processo de extradição ao Brasil.

CONGRESSO NACIONAL

Governistas tentam adiar redução de penas da trama golpista em nova disputa com Alcolumbre. Presidente do Senado quer que proposta seja deliberada ainda neste ano.

CONGRESSO NACIONAL

Deputados decidem suspender Glauber por seis meses em vez de cassá-lo. Punição não tem a ver com confusão da terça (9), mas com agressão do deputado a um militante de direita.

JUSTIÇA

Lula avalia vetar redução de penas de Bolsonaro e de participantes de atos golpistas, dizem aliados. Auxiliares do presidente afirmam que tendência é pelo veto integral da proposta caso ela passe no Senado.

CLIMA

Ventos chegam a 98 km/h em São Paulo e deixam cerca de 1,5 milhões sem luz. População enfrenta falta de luz há 24 horas na capital e região metropolitana.

BANCO CENTRAL

BC mantém Selic em 15% ao ano pela 4ª vez e não sinaliza queda de juros em janeiro. Taxa básica termina 2025 no nível mais alto em quase duas décadas, apesar de pressão do governo por cortes.

COMBATE AO NARCOTRÁFICO

Senado aprova projeto Antifacção, muda texto de Derrite, atende governo e tem apoio da oposição.Texto cria tipo penal de facção criminosa, amplia punição a organizações e retoma estrutura do Executivo.

VIOLÊNCIA

Empresário que agrediu esposa antes de ela cair do 10º andar é preso em SP. Alex Leandro Bispo dos Santos, 40, foi detido sob suspeita de feminicídio; defesa não responde.

ESTADOS UNIDOS

Trump captura petroleiro perto da Venezuela, e Maduro fala em 'interferência brutal'. 'Navio foi tomado por ótima razão, e acho que vamos ficar com ele', afirma americano; medida amplia cerco contra regime.

FILMES

Wagner Moura entra para a lista de melhores atores de 2025 do New York Times. Astro de 'O Agente Secreto' divide publicação com Jacob Elordi.

CELEBRIDADES

Larissa Manoela vai viver Carmen Miranda no cinema. Dirigido por Bruno Barreto, 'Pra Você Gostar de Mim' começa a ser rodado em julho de 2026.

ECONOMIA

Coca-Cola escolhe brasileiro Henrique Braun como novo CEO. Executivo foi presidente da empresa no Brasil de 2016 a 2020.

INGLATERRA

Arqueólogos anunciam a mais antiga evidência de produção intencional de fogo. Há 415 mil anos, neandertais acendiam fogueira em área próxima a bebedouro.